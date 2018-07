MUNDIJAL UŽIVO: Poznati sastavi Švajcarske i Švedske, oproštaj Inijeste

15.00 Andres Inijesta se zvanično oprostio od reprezentacije Španije, kojoj je 2010. godine donio titulu prvaka svijeta.

14.45 Poznati su sastavi Švajcarske i Švedske za sedmi meč osmine finala Mundijala.

14:06 Gol Jana Vertongena protiv Japana jeste bio slučajan, ali je i oborio rekord. Naime, Vertongen je glavom "šutirao" sa 18.6 metara, što je rekord za daljinu sa koje je postignut gol glavom.

13.50 Horhe Sampaoli još nije razriješen sa mjesta selektora Argentine, a biće veliko iznenađenje da se to ne dogodi uskoro.

Sampaoli ima ugovor do 2022. godine, a Argentinci već raspravljaju ko bi mogao da ga zamijeni.

"Ja sam spreman da pomognem i ne tražim ništa zauzvrat", rekao je Dijego Maradona, koji je nedavno postao predsjednik bjeloruskog Bresta, a bio je selektor Argentine na Mundijalu 2010.

13.05 Rusija se sprema za meč sa Hrvatskom, a "Sport ekspres" piše da je najslabija tačka hrvatskog tima - bek Ivan Strinić.

"Odbrana izgleda pouzdano, ali tu se može pronaći mana. Prije svega to se odnosi na Strinića koji u posljednje dvije sezone ima malo odigranih utakmica. On je nivo ispod svojih saigrača. On je idealna prilika za našeg Marija Fernandeša", stoji u tekstu.

I Lovren ne ulijeva povjerenje, tvrde ruski mediji.

"Lovren ima impresivne fizikalije, ali često se izgubi u prostoru", piše list.

13:01 Transfer Dušana Tadića iz Sautemptona u Ajaks je ozvaničen.

13:01 Poljska ostaje bez selektora nakon Mundijala - Adam Navalka je napustio nacionalni tim, zbog eliminacije u grupnoj fazi.

12:25 Japanski fudbaler Keisuke Honda završio je reprezentativnu karijeru, nakon eliminacije ekipe u osmini finala Svjetskog prvenstva u Rusiji.

Japan je sinoć izgubio od Belgije sa 3:2, uprkos tome što je do 52. minuta vodio sa 2:0, i završio učešće na Mundijalu.

"Završio sam reprezentativnu karijeru, ali sam srećan pošto imamo mnogo mladih fudbalera koji će ispisati novu istoriju japanskog fudbala. Belgija je zaslužila pobjedu, a mi smo dali sve od sebe, zahvalan sam saigračima", rekao je 32-godišnji Honda, prenijeli su ruski mediji.



Honda je 2008. godine debitovao za reprezentaciju, odigrao je 98 utakmica i postigao 37 golova.

11:55 Joakim Lev i definitivno ostaje selektor Njemačke, javlja Sky.

11:01 Fudbaleri Japana pokazali su visok nivo kulture nakon bolnog poraza od Belgije u osmini finala. O čemu se radi, pročitajte OVDJE>>>

10:08 Mačak Ahil je prognozirao da će Švajcarska pobijediti Švedsku u današnjem meču osmine finala.

10:00 Safet Sušić, bivši reprezentativac Jugoslavije i selektor reprezentacije Bosne i Hercegovine, za N1 je rekao da je VAR tehnologija, koja se koristi na Svjetskom prvenstvu u Rusiji, dobra stvar, ali da je jedino oštećena reprezentacija Srbije.

"Bilo je dosta ključnih situacija, dosta penala koji su svirani. Jedino ko je oštećen, Srbija. Bio je penal, dva igrača su držala jednog fudbalera. Nije mi jasno što nije bio penal", rekao je Sušić.

Sušić je rekao da Hrvatska može da ponovi rezultat iz 1998. godine, kada je bila treća selekcija svijeta, ali i da napravi korak dalje.

"Put im se otvorio do finala. Igraju sa domaćinom, teško je igrati pred 90.000 navijača, ali jači su od Rusije. Ne bi smjeli da imaju velikih problema. Doći će u polufinale, tamo ih čeka Engleska, Kolumbija, Švedska, Švajcarska, sve slabije reprezentacije. Vidim reprezentaciju Hrvatske u finalu", rekao je on.

Prema njegovom mišljenju, najljepše finale bi bilo Brazil - Hrvatska.

9:48 Kada igraš protiv Brazila, moraš da razumiješ da je to najbolji tim na takmičenju, poručio je selektor Belgije Roberto Martinez, nakon što je Belgija sinoć poslije velikog prekoreta pobijedila Japan i zakazala četvrtfinalni duel sa "kariokama" u petak 6. jula u 20 časova u Kazanu.

"Uživaćemo od prvog minuta. Ne mislim da iko očekuje da prođemo u polufinale", kazao je Martinez opisujući utakmicu koja je dječački san svakog fudbalera.

8:31 Na Svjetskom prvenstvu u fudbalu u Rusiji danas će biti odigrana dva posljednja meča osmine finala. Od 16 časova u Sankt Peterburgu igraće Švedska i Švajcarska, dok će četiri sata kasnije na Otkritije areni u Moskvi istrčati selekcije Engleske i Kolumbije.

Švedska je apsolutni pobjednik grupe F u kojoj se Meksiko provukao do osmine finala, a Njemačka platila eliminacijom.

“Tri krune” su u velikom stilu prošle težak put, zato su i nagrađene protivnikom koji nije nepobjediv - u osmini finala će se sastati sa Švajcarskom.

Malo ko je očekivao baš ovaj okršaj u borbi za četvrtfinale, ali “stradanje” Njemaca, koji su unaprijed bili proglašeni favoritom, moralo je da poremeti stvari.

Švajcarci su ostavili veoma dobar utisak u grupi sa Brazilom, Srbijom i Kostarikom (pobjeda i dva remija), čak su i sada blagi favoriti po svjetskim bukmejkerima.

Engleska je izabrala Kolumbiju prije Japana - sada je samo pitanje da li će joj se ta vrsta kockanja isplatiti u nokaut fazi Mundijala.

Albion je imao pred sobom dva puta do eventualnog četvrtfinala. Prvi, i to na papiru lakši, bio je da osvoji prvo mjesto u grupi i za rivala u osmini finala dobije Japan. U tom slučaju, Englezi bi upali u kostur koji bi ih u četvrtfinalu sastavio sa Brazilom...

Selektor Engleske Garet Sautgejt je, dakle, mislio dugoročno, ne o prvom narednom protivniku.

"Protiv Belgije smo morali da napravimo neke korekcije. Hari Kejn se nije osjećao dobro, bilo bi suludo da smo ga pustili da igra. Nokaut faza je bila prioritet i njoj smo se podredili", rekao je Sautgejt.

