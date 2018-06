MUNDIJAL UŽIVO Preokret Argentine, srećan gol Merkada

17:06 Preokret Argentine! Posle centaršuta iz slobodnog udarca je lopta došla do Mesija koji je šutirao, loptu je skrenuo Merkado i prevario Ljorisa za 2-1.

16:47 Na poluvrijeme se ide sa rezultatom 1-1.

16:40 Vraća se Argentina. Sjajan šut Di Marije sa 25 metara i Ljoris je paradom uljepšao gol.

16:26 Tražili su Argentinci penal kada je lopta očešala ruku Umtitija, ali nisu dobili čak ni korner.

16:18 Opet je pobjegao Mbape, ali je oog puta fauliran van 16 metara. Taljafiko je dobio žuti karton. Slobodni udarac je izveo Pogba, ali je vrlo loše šutirao.

16:12 Grizman je lako prevario Armanija i to je 1-0 za Francusku!

16:10 Penal za Francusku! Trk Kilijana Mbapea i čini se potpuno nepotreban faul Markosa Roha jer je Mpabe već otišao dosta u stranu.

16:07 Antoan Grizman je uzdrmao prečku, prva ozbiljna prijetnja.

15:30 Reprezentativci Argentine izašli su na teren praćeni ovacijama navijača.

Na tribinama je i novinar "Vijesti" Danilo Mitrović koji je poslao snimak sa stadiona u Kazanju.

14:45: Poznati su sastavi za meč Francuska - Argentina.

