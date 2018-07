MUNDIJAL UŽIVO: Rakitić: Nema ljepšeg osjećaja nego biti Hrvat, Infantino: Najbolji Mundijal svih vremena

LIVE BLOG

17.15 Ivan Rakitić pojavio se danas na pres-konferenciji dva dana pred finale Mundijala. As Barselone ushićen je zbog utakmice za istoriju.

"Trenutno nema ljepšeg osjećaja nego biti Hrvat. Kad sam se odlučivao igrati za Hrvatsku, sanjao sam ovo. Doći do finala je ispunjenje najljepših snova za sve nas", rekao je Rakitić.

"Sva ta sreća koju osjećaju ljudi od prvog dana je nevjerovatno. Riječi to ne mogu opisati. To je ponos, sreća, zajedništvo... Svi smo to zajedno zaslužili. Ne samo 23 igrača, selektor ili stručni štab, tu su i četiri i po miliona ljudi koji igraju u tom trenutku. U svakoj utakmici se vidio taj neki naboj", kazao je Rakitić.

Rakitić je odigrao više od 70 utakmica ove sezone.

"I ja sam čuo za tu brojku. Nisam ni znao. Snage će biti i viška. To je istorijska utakmica, ne za nas 11 ili 23, nego za sve Hrvate. Nismo samo nas 11 na terenu, tu smo svih nas četiri miliona. Dao Bog malo snage i sreće da ispadne kako svi želimo", rekao je Rakitić.

Novinare je zanimao njegov odnos sa Mladenom Krstajićem, selektorom Srbije.

"Čuli smo se, najviše se čujem sa njim od svih koji nisu dio hrvatske reprezentacje. Za mene je jedan od najbližih prijatelja. Više mi je od brata. Pratim ga, volim ga kao dio porodice. Želim mu puno sreće i da ovaj prvi korak koji su napravili bude podsticaj za dalji uspjeh", kazao je Rakitić.

Prokomentisao je i odnos sa Novakom Đokovićem, koji je nakon ispadanja Srbije s SP-a rekao da navija za Hrvatsku.

"Noletu, prije svega, kapa do poda. Na Vimbldonu ja navijam za njega. Volio bih da i on dođe do finala da i on osvoji u nedjelju. Za mene je Nole fantastičan i velik sportista, a još veći kao čovjek. Imali smo lijep susret u Miamiju, velika je osoba, želim mu svu sreću. Ako će slaviti u Vimbldonu, slavićemo i mi uz njega", kazao je Rakitić.

16.12 Kada će se fudbal vratiti kući zna Hari Rednap, legendarni engleski trener.

16.10 Finale Mundijala prognozira Bora Milutinović. Njegovu prognozu pročitajte ovdje.

16.00 Mundijal, koji je u prethodnih mjesec privukao ogromnu pažnju cijele planete, najbolje je organizovan u istoriji, smatra predsjednik FIFA Đani Infantino.

Švajcarac je istakao da će predstojeće finale između Francuske i Hrvatske biti jedinstveno, nakon što je branilac titule Njemačke eliminisana već u grupnoj fazi, kao i da velikani svjetskog fudbala poput Španije, Argentine i Brazila nisu uspjeli da se domognu polufinala. Infantino se zahvalio i predsjedniku Rusije Vladimiru Putinu, koji je imao velike zasluge za sjajnu organizaciju prvenstva svijeta.

"Prije nekoliko godina sam rekao sam da će ovo biti najbolje organizovano Svjetsko prvenstvo ikada. Sada to mogu da ponovim sa potpunim oduševljenjem jer sam se uvjerio da je sve bilo na vrhunskom nivou. Rusija je bila domaćin najboljeg šampionata svijeta svih vremena. Velike čestitke zaslužuju Francuska i Hrvatska zbog plasmana u finale, koje će biti jedinstveno jer ih prvi put u meču za trofej vidimo jedne preko puta drugih", rekao je Infantino.

14.57 Kako je Dalić pomogao da se konačno stvori tandem snova Modrić - Rakitić pročitajte ovdje.

14.56 Antoan Grizman ne misli o Zlatnoj lopti već samo o Zlatnoj boginji. Opširnije ovdje.

14.55 Šta o uspjehu hrvatske reprezentacije misli novinar Boris Dežulović pročitajte ovdje.

13.15 - Mega-zvijezda Vil Smit zatvoriće Mundijal na Lužnjikiju, javljaju svjetski mediji.

Američki glumac i reper otpjevaće himnu Svjetskog prvenstva "Live it Up", sa Niki Džam i kosovskom pjevačicom Erom Istrefi

12:50 Ministar odbrane Predrag Bošković učestvuje na Specijalnom ministarskom sastanku koji se održava u Zagrebu, u okviru crnogorskog predsjedavanja Američko-jadranskom poveljom (A-5). On je od ministra odbrane Hrvatske Damira Krstičevića na poklon dobio šal reprezentacije Hrvatske.

Foto: Reuters

Pored Boškovića i Krstičevića na fotografiji su i sekretarom za odbranu Sjedinjenih Američkih Država Džejms Matis i ministarka odbrane Albanije Olta Džačka.

12:10 Pojedini francuski i enleski mediji objavili su informaciju da je Ivan Perišić u duelu sa Engleskom zadobio ozbiljnu povredu i da postoji strah da će preskočiti finale sa Francuskom.

Selektor Hrvatske Zlatko Dalić nije želio da komentariše zdravstveno stanje fudbalera.

11:47 Selektor fudbalske reprezentacije Hrvatske Zlatko Dalić kazao je da Modrić zaslužuje da bude najbolji igrač prvenstva. Opširnije>>>

11:30 Fudbaleri reprezentacija Engleske i Belgije jutros su odradile treninge.

Sa treninga reprezentacije Engleske Foto: Reuters

Te dvije selekcije sjutra od 16 časova na stadionu u Sankt Petersburgu igraju utakmicu za treće mjesto.

Belgijanci u dobrom raspoloženju pred meč za treće mjesto Foto: Reuters

Finale Svjetskog prvenstva, u kojem se sastaju reprezentacije Francuske i Hrvatske, igra se u nedjelju od 17 časova u Moskvi

Ocijeni: 1 2 3 4 5 3 (19 glasova)