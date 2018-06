MUNDIJAL UŽIVO Rodriges neizvjestan za meč protiv Engleza

LIVE BLOG:

11:18 Srpski fudbaler Sergej Milinković-Savić izjavio je danas da je Juventus "odličan tim", ali da će se još vidjeti da li će otići ili ostati u Laciju, kao i da je cijena od 150 miliona eura motivacija, a ne teret >>>

11:07 Hrvatski reprezentativac Ivan Rakitić najavio je težak meč protiv selekcije Danske u osmini finala Svjetskog prvenstva.

"Danci su ozbiljna reprezentacija, nijesu slučajno bez poraza u 18 utakmica. Znaju u svakom trenutku kako da se postave, šta da učine. Čini se kao da ni u jednom trenutku nijesu nervozni. Napred imaju brze i neugodne igrače koje je teško čuvati. Eriksen je jedan od najboljih na svijetu, ne igra slučajno tako dobro u Totenhemu", rekao je Rakitić.​

Rakitić

ASko pobijede Dansku, Vatreni će u četvrtfinalu igrati protiv boljeg iz duela Španije i Rusije.

10:44 Fotoreporter Mikal McAllister zabilježio je grupu Senegalaca kako sa drveta gledaju utakmicu protiv Kolumbije, koja je sinoć bila na programu.

Foto: REUTERS/Mikal McAllister

10:18 Kolumbijski napadač Hames Rodriges neizvjestan je za meč protiv Engleske, koji je po rasporedu u utorak.

Bivši igrač Engleske Met le Tisije kazao je da ne treba potcjenjivati Kolumbijce iako Rodriges izostane.

"On je očigledno jedan od njihovih najtalentovanijih igrača, ali imaju i druge dobre igrače i biće opasni, bilo da Rodriges igra ili ne", kazao je Le Tisije, prenosi Sky Sports.

Rodriges Foto: Reuters

Rodriges je sa terena izašao u 30. minutu meča protiv Senegala.

10:06 Selektor reprezentacije Kolumbije, Hose Pekerman rekao je da njegov tim ima čemu da se nada u osmini finala Svjetskog prvenstva, u kome će igrati protiv Engleske.

"Znamo da svaki tim koji se plasira u osminu finala mora biti dobar. Engleska može imati dobar dan, čak i odličan. Ekipa su koja može konstantno da bude na visokom nivou. Engleska je mlad tim, koji ima mnogo samopouzdanja. Siguran sam da su nešto drugačiji mečevi pred nama, jer nema prilike za popravni. Mora da se igra odlično od početka. Engleska ima šta da traži u tom meču, ali mogu da vam kažem da i mi imamo čemu da se nadamo", rekao je Pekerman.

Duel Kolumbije i Engleske na programu je u utorak u Moskvi.

9:58 Selektor Engleske Garet Sautgejt napravio je osam promjena u startnoj postavi za meč protiv Belgije.

Mislite li da je to bila dobra odluka?

#Russia2018 #Russia2018WorldCup Selektor Engleske Garet Sautgejt napravio je osam promjena u startnoj postavi za meč protiv Belgije. Mislite li da je to bila dobra odluka? — Vijesti (@Vijestime) June 29, 2018

9:39 [FOTO] Argetinci pred trening:

Foto: Reuters

9:32 Vezista Hrvatske, Ivan Rakitić pohvalio je narednog protivnika njegove selekcije u osmini finala, Dansku.

"Danci su ozbiljna reprezentacija, nijesu slučajno bez poraza u 18 utakmica. Znaju u svakom trenutku kako da se postave, šta da urade. Imate osjećaj da ni u jednom trenutku nijesu nervozni. Naprijed imaju brze i neugodne igrače koje je teško čuvati. Eriksen je jedan od najboljih plejmejkera u svijetu, nije slučajno da igra tako dobro u Totenhemu, tako da moramo biti spremni za njega. Dobra je to reprezentacija, zaslužili su plasman u osminu finala.", rekao je Rakitić.

Rakitić je govorio i o Nejmaru sa kojim je igrao u Barseloni.

"Nejmar mi je jedan od najdražih igrača, uvijek bih volio da ga imam u svojoj ekipi. Ima poseban način igre koji nekima možda i ne odgovara. Uživa u fudbalu sa puno rizika i za mene je zato među najboljima na svijetu. Drago mi je da uživa i da se više ne boji svoje povrede. Želim mu sreću i da stigne s Brazilom što dalje", rekao je Rakitić.

Hrvatska protiv Danske igra u nedjelju u 20 časova u Nižnjem.

9:24 Način proslave gola Mičija Bačuajia postao je hit na društvenim mrežama. Ovdje pogledajte kako je napadač proslavio pogodak svog kolege Adnana Januzaja sinoć protiv Engleske.

8:37 Legendarni njemački reprezentativac, Oliver Kan označio je Mesuta Ozila i Samija Kediru kao najveće krivce za debakl Njemačke na Svjetskom prvenstvu.

"Bili su loši u meču sa Meksikom, pa su protiv Švedske bili na klupi. Ali, protiv Južne Koreje su dobili još jednu šansu, koji nijesu iskoristili. To su naša dva najiskusnija igrača. Takođe, u timu nije bilo zajedništva. Nedostajalo je komunikacije, igrači nijesu bili ujedinjeni", kritikovao je Kan igrače, ali se dotakao i selektora, Joakima Leva.

"Lev ima ugovor sa savezom do 2022. i začudio bih se ukoliko ne bi predvodio selekciju narednih mejseci. Svakako da je i on djelimično kriv za neuspjeh na Mundijalu, ali u timu je od 2006. i na svakom velikom takmičenju je stigao barem do polufinala", rekao je Kan.

8:18 Na odluke sudija se nisu žalili samo Srbi, već i Marokanci, i to na dva meča. Njihov savez uložio je žalbu FIFA zbog sudijskih grešaka na utakmicama grupne faze Mundijala u Rusiji protiv Portugalije i Španije. Maroko je na Svjetskom prvenstvu u Rusiji izgubio od Irana (1:0) i Portugalije (1:0), dok je sa Španijom u trećem kolu odgirao neriješeno (2:2).

Igrači Maroka Foto: Reuters

8:15 Selektor Paname Ernan Dario Gomez bio je prilično ljut kada je jedan novinar na sinoćnoj konferenciji za medije konstatovao da je njegova ekipa bila najgora na Svjetskom prvenstvu u Rusiji, koje je završila sa tri poraza u grupi.

"Da, mi smo posljednji...ali najgori na turniru? Morate da upoređujete i druge stvari kao što su sportska edukacija i uslovi za treninge. Mi smo novi na SP, ali sa najviše problema. Da ste vidjeli infrastrukturu, terene koje imamo, ovo je ekipa koja raste", rekao je Kolumbijac na klupi Paname Gomez.

8:12 Selektor Njemačke Joakim Lev je u prvom pojavljivanju pred medijima po povratku sa Mundijala u Rusiji istakao da predstoje velike promjene, ali da sve prvo treba da se dobro analizira.

"Ovakvu situaciju smo imali 2004. godine, kada na Evropskom prvenstvu nismo prošli grupu. Poslije toga su se desile mnoge promjene. Tokom sljedećih 14 godina smo bili sve bolji i bolji, bili smo najkonzistentnija ekipa u narednih deset godina, a bili smo i svjetski šampioni. Ali sada, poslije ispadanja i velikog razočaranja, moramo da shvatimo koje su posljedice i naredni koraci. Trebaju nam promjene, velike promjene, o tome moramo da razgovaramo", rekao je Lev novinarima u Njemačkoj.

Lev Foto: Reuters

8:00 Na današnji dan, prije 20 godina, na Mundijalu u Francuskoj Predrag Mijatović je pogodio prečku iz penala u meču protiv Holandije. Opširnije ovdje.

7:45 Na Svjetskom prvenstvu danas je slobodan dan i neće biti utakmica. Mečevi nokaut faze počinju u subotu.

7:40 Dobrodošli na LIVE BLOG "Vijesti". Donosimo vam sve informacije sa Mundijala 2018.

