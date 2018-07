MUNDIJAL UŽIVO Švedska - Engleska 0:0, ide li Hrvatska u totalnu ofanzivu?

16.17 Prvih 15-ak minuta apsolutno u ritmu koji odgovara Švedskoj...

16.12 Prvi šut ka golu - Klason sa 25 metara, preko gola Engleske.

16.05 Spori ritam na početku meča, obje selekcije rezervisane na startu.

16.00 Počeo je meč u Samari.

15.55 Sve je spremno za treće četvrtfinale Mundijala, Engleska - Švedska.

25 - This will be the 25th meeting between England and Sweden. England have won eight, drawn nine and lost seven of the previous encounters. Familiar. #SWE #ENG #SWEENG #WorldCup pic.twitter.com/dSUmuskdFh

14:45 Objavljeni su sastavi za meč Engleske i Švedske.

14:38 Šveđanin Markus Berg je igrač sa najviše šuteva na gol, koji se nije upisao na listu strijelaca. On je uputio 13 šuteva, ali bez uspjeha.

Englezi su se sa druge strane prisjetili gola Džoa Kola na prethodnom susretu na Mundijalu ove dvije reprezentacije.

13:50 Hrvatski mediji najavljuju da će Zlatko Dalić izvesti ultra-ofanzivan sastav Hrvatske u meču protiv Rusije. Dalić se, navodno, odlučio da žrtvuje Marcela Brozovića, a da napadačkom triju Rebić - Mandžukić - Perišić doda i Andreja Kramarića.

13:36 Od 1982. godine u finalu Mundijala igraju po barem jedan igrač Bajern Minhena i Intera. Samo ako se sastanu Francuska i Hrvatska u finalu će to biti nastavljeno. Francuska ima Korentina Tolisoa, a Hrvatska Ivana Perišića i Marcela Brozovića.

12:54 Hotel u kom su odsjeli reprezentativci Švedske je bio evakuisan rano jutros zbog lažnog protivpožarnog alarma. Naravno, to je odmah aktiviralo internet zajednicu koja pretpostavlja da se radi o činu nekog od navijača Engleske.

12:48 Uticajni Bild donosi detalje o rasulu u timu Njemačke na Mundijalu sa kojeg su ispali šokantno u grupnoj fazi. Naime, Fudbalski savez Njemačke je morao da gasi internet u hotelu jer su igrači igrali video igre do jutarnjih sati, umjesto da odmaraju.

12:02 Švedska se ne plaši Engleske. Detaljnu najavu duela koji počinje u 16 časova čitajte ovdje.

11:10 Eden Azar je prvi igrač još od 1966. koji je imao 10 driblinga na jednoj utakmici i da su svi bili uspješni.

10:40 Olivije Žiru će biti u startnoj postavi Francuske i protiv Belgije, najavio je selektor Didije Dešam.

"Tačno je da Olivije još nije dao gol, naglašavam - još. Možda nije lepršav, ali timu je potreban i radi mnogo toga za tim".

10:08 Selektor Engleske Geret Sautgejt poručuje da njegovi igrači protiv Švedske imaju šansu da urade veliku stvar za čitavo društvo na Ostrvu.

"Igrači imaju veliku priliku. Takođe iza sebe imaju glas naroda. Mogu da utiču na mlade ljude, posebno u oblasti iz koje dolaze. Imaju priliku da im pruže nadu. Mi nismo samo tim koji se tu pojavio pred svjetlima pozornice kao da smo bogom dani. To su momci koji su došli iz Barnslija, Lidsa, Blekburna i zato je važna Švedska. Svi smo platili trudom ovo. Mnogi naši momci su igrali i u Čempionšipu i nižim ligama. Imamo uspjeha jer niko ne štrči, jer smo homogeni", rekao je Sautgejt.

9:40 Hrvatska i Rusija će odigrati četvrtfinalni meč u Sočiju u svojevrsnom okršaju za Moskvu. Detaljna najava ovdje.

9:20 Pljušte pohvale na račun srpskog sudije Milorada Mažića. Sjajne odluke na meču Brazil - Belgija nisu promakle ni Džon Pol Moti, čelniku američke sudijske asocijacije.

In my opinion, one of the best reffed games this @FIFAWorldCup. Congratulations to Milorad Mazic for an almost flawless job! It was a pleasure watching you today! @FIFAcom @ussoccer_ref pic.twitter.com/VUBjSqvWqe