MUNDIJAL UŽIVO Treći dan: Danska brutalno kaznila promašaje Peruanaca

UŽIVO

Danska - Peru 1:0

19.15 Danska je kaznila Peruance za promašaje. Kontra - asistencija Eriksena, realizacija Jusufa Poulsena.

18.46 Peru je propustio veliki šansu protiv Danske - Kristijan Kueva je promašio penal koji je suđen nakon što je sudija iz Gambije Bakari Papa Gasama pregledao VAR i pokazao na bijelu tačku.

Cueva falla el penal ¿Qué pasó papá? :-( pic.twitter.com/EqckeCx1M6 — JuanCarlosOrellana🇵🇪 (@jotases) June 16, 2018

18.06 Horhe Sampaoli ne krivi svog najboljeg igrača za remi sa Islandom. Opširnije OVDJE.

18.00 Peruanci su poslije 36 godina na Mundijalu, pogledajte kako se pjeva himna.

Peru waited 36 years to sing their national anthem on the world's biggest stage. 🇵🇪 pic.twitter.com/lu7cdMyD3L — FOX Soccer (@FOXSoccer) June 16, 2018

17.30 Peru i Danska se spremaju za meč grupe C.

Evo sastava timova.

We're half-way through Super Saturday!



Next up, we welcome #PER back to the #WorldCup pic.twitter.com/PAFlbO8EGi — FIFA World Cup 🏆 (@FIFAWorldCup) June 16, 2018

Kraj u Moskvi.

Prvo iznenađenje. Argentina - Island 1:1.

16.19 Leo Mesi nije iskoristio penal za Argentinu!!!.

Golman Islanda Hanes Haldorson je odbranio šut asu Barselone sa bijele tačke u 65. minutu.

16.15 Peruanci otvaraju Mundijal u 18 sati, utakmicom protiv Danske. Južnoamerikanci masovno idu na stadion u Mordoviji.

L’Armée Rouge péruvienne marche sur le Mordovia Arena. Impressionnante de passion @lequipe #PERDEN pic.twitter.com/kgltDPRVcu — Bernard Lions (@BernardLions) June 16, 2018

16.00 Selektor Kostrarike Oskar Ramires vjeruje da njegova selekcija može da napravi dobar rezultat protiv Srbije, sjutra u Samari.

„Probaćemo da iskoristimo mane Srbije. Napravili smo strategiju. Čeka nas utakmica visokog tempa, ali ćemo se za nju dobro spremiti koristeći iskustva iz prošlost. Vjerujem da smo sposobni da ostvarimo cilj“, rekao je Ramires.

15.50 Francuska je jedva pobijedila Australiju 2:1 u prvom meču trećeg dana.

"Prvi meč je uvijek najveći i zadovoljni smo što smo ga riješili u našu korist. Bilo je teško, komplikovano. Nismo bili dobri u tranziciji, nismo imali protok lopte, a to je igra koja odgovara Australiji", kazao je Didije Dešan, selektor Francuske.

"Ponosan sam i razoćaran. Odigrali smo dobar meč, niko nije očekivao da ćemo igrati tako protiv Francuske. U većem dijelu meča oni nisu znali kako da nas ugroze. Na kraju, taj srećan gol... Teško nam je, nismo zaslužili poraz", rekao je selektor Australije Bret van Marvajk.

"Bilo je dobro za početak. Siguran sam da će naša igra biti sve bolja", kazao je Antroan Grizman, koji je izabran za najboljeg igrača meča.

15.45 Poluvrijeme u Moskvi, Argentina - Island 1:1.

"Gaučosi" su poveli golom Kuna Aguera u 19. minutu, četiri minuta kasnije poravnao je Alfred Finbogason.

15.22 Argentina - Island 1:1

Kakav odgovor Islanda - Alfred Finbogason je pogodio za 1:1, nakon loše reakcije odbrane Argentine i golmana Kabaljera.

15.19 Argentina - Island 1:0

Kun Aguero je iz srca šesnaesterca, skoro u padu, poslao projektil pod prečku.

15.07 Velika šansa za Island protiv Argentine. Greška golmana Kavaljera i posljednje linije, ali je Bjarnason sa desetak metara neometan tukao pored gola.

15.05 Hrvatska u 21 sat igra sa Nigerijom. Opširnije pročitajte ovdje.

15.00 Sjutra kreću svjetski šampioni. U grupi F, na Lužnikiju, Njemačka igra sa Meksikom. Kao nikada do sada, pripreme elfa imale su dosta kontroverzi, čak i sa političkom konotacijom.

Fotografije Gundogana i Ozila sa predsjednikom Turske Erdoganom izazvale su polemike u Njemačkoj, bilo je i poziva da njih dvojica budu izbačeni iz nacionalnog tima. Joakim Lev je takođe doprinio da atmosfera ne bude najbolja, odlukom da ne pozove Liroja Sanea.

Ipak, kada dođe red na takmičenje, tada su Njemci – najčešće i najbolji.

"Imamo mnogo uspjeha na otvaranju velikih takmičenja, što je povezano sa samopouzdanjem koje imaju njemački fudbaleri, generacije i generacije njih. Takav je i ovaj tim. Ja se nadam da ćemo to pokazati sjutra, protiv komplikovanog rivala, koji je jak na sviom djelovima terena", rekao je Lev.

14.52 - Zlatana Ibrahimovića, koji je stručni konsultant na BeIN sportu, nije impresionirala Francuska.

"Ne mogu da shvatim da Francuska ne zove Benzemu. On je jedan od najboljih napadača na svijetu. Sa njim bi sve bilo lakše. Ako on ne zaslužuje da bude u sastavu, onda selektor mora da ode", kazao je Ibra,

14.20 Na današnji dan, prije 12 godina, Leo Mesi je postigao prvi gol za reprezentaciju Argentine na Svjetskim prvenstvima, i to protiv Srbije i Crne Gore u pobjedi 6:0.

On this day in 2006, @TeamMessi scored his first #WorldCup goal for @Argentina...#ISL will be hoping he does not add to his tally today!



Learn more in our Visual Story 👉 https://t.co/dydyMo1UEd pic.twitter.com/kcfFMTkEGX — FIFA World Cup 🏆 (@FIFAWorldCup) June 16, 2018

14.10 Argentina i Island se spremaju za premijerni meč grupe D. Evo sastava timova:

The matches keep on coming!



Next up: #ARGISL pic.twitter.com/gbtQB307a6 — FIFA World Cup 🏆 (@FIFAWorldCup) June 16, 2018

13.48 Francuska je osvojila prve bodove, pobijedila je Australiju 2:1, ali pokazala brojne slabosti. Imala je samo više sreće od rivala...

13.35 Francuska - Australija 2:1

81. minut - Vode Francuzi - više srećno, nego zasluženo. Pol Pogba je, čini se, slučajno, lobovao golmana Rajana, lopta se od prečke odbila iza gol-linije.

13.32 Srbija sjutra počinje mundijalsku priču utakmicom prvog kola grupe E, protiv Kostarike u Samari. Izjave selektora Krstajića i kapitena Kolarova pročitajte ovdje.

13.15 Francuska - Australija 1:1

62. minut Kakav kiks Umtitija. As Barselone je igrao rukom u svom šesnaestercu, Kunji ovoga puta nije trebao VAR. Mile Jedinak je izjednačio iz penala.

13.10 Francuska - Australija 1:0

58. minut - Penal za Francusku i to prvi u istoriji koji je dodijeljen nakon pregleda video-snimka.

VAR je pokazao, a sudija Kunja iz Urugvaja, nakon pregleda snimka, utvrdio da je Grizman fauliran u šesnaestercu.

Grizman je pogodio sa bijele tačke.

12.45 Nakon 45 minuta nema golova na meču Francuska - Australija. Francuzi limitarni dobrom defanzivnom postavkom rivala, osim u prvih desetak minuta nisu dolazili ni blizu gola.

Australijanci su imali veliku šansu sredinom poluvremena, kada je Ljoris sjajno intervenisao, nakon što je Toliso umalo pogodio svoj gol.

12.26 Pogledajte kako se Islanđani zagrijavaju za meč sa Argentinom.

12.20 Nema golova u duelu Francuske i Australije. "Trikolori" su dobro zaustavljeni, najbolju šansu imali su Australijanci, ali je Ljoris spriječio autogol Tolisoa.

12.10 Kilijan Mbape postao je najmlađi igrač u istoriji Francuske koji je nastupio na velikim takmičenjima.

19 - Kylian Mbappe (19 ans & 6 mois) est désormais le plus jeune joueur de l’histoire de l’@equipedefrance 🇫🇷 à disputer un match en tournoi majeur 🏆 (Coupe du Monde + EURO). Phénomène.#WorldCup #FRAAUS pic.twitter.com/1JFKh13jtJ — OptaJean (@OptaJean) June 16, 2018

11:17 Fudbalska reprezentacija Francuske, jedna od favorita za osvanjanje titule u Rusiji, prvi meč na šampionatu igra u 12 časova protiv Australije.Poznate su i startne postave.

Francuska: Ljoris - Pavar, Varan, Umtiti, Ernandez - Kante, Pogba, Toliso - Mbape, Grizman, Dembele.

Australija: Rajan - Risdon - Sejnsburi, Miligen, Benih - Jedinak, Moj, Rogić - Leki, Kruze - Nabut.

11:15 Reprezentacija Argentine u prvom meču na Mundijalu sastaje se sa Islandom na stadionu "Lužnjiki" u Moskvi od 15 sati.

10:01 Poznato startnih 11 sekekcije Argentine protiv Islanda.

9:21 Francuska je po bukmejkerima četvrti favorit na turniru, iza Brazila, Španije i Njemačke. Svoj prvi meč na Svjetskom prventvu igraju protiv Australije na obali Volge u 12 časova.

9:02 Pogledajte neobične scene sa ulica Moskve i ko je slavio sa navijačima Rusije.

8:42 Golman reprezentacije Španije David de Hea, našao se na meti novinara zbog drugog primljenog gola u duelu protiv Portugala.

Lopta mu je iskliznula iz ruku i završila u mreži.

"Dešava se, šut je bio jak, nisam stigao da se na vrijeme postavim, kasno sam se spustio na koljeno. Ali, to je samo jedna greška, saigrači i selektor su uz mene, nastavljam da radim da ne bih ponavljao greške. Ljudi, nemojte se ponašati kao da sam ubio nekoga", rekao je De Hea iznerviram iznerviran reakcijom novinara.

U derbiju grupne faze Španija i Portugal su podijeli bodove (3:3).

8:30 Uoči utakmice Perua donosimo vam i tekst o peruanskom Peleu - Teofilu Kubiljasu. Pročitajte ovdje.

8:20 Grupa C i grupa D počinju svoja takmičenja danas.

Francuska igra u 12 časova protiv Australije, dok u 18 sati igraju Danska i Peru.

U grupi D Argentina otvara protiv Islanda u 15 časova, dok posljednji meč dana od 21 sat igraju Hrvatska i Nigerija.

Foto: Reuters

Danas na terenu puno majstora poput Kristijan Eriksena ili Luke Modrića, ali su sve oči uprte u Lea Mesija i svi čekaju da vide ima li odgovor na het-trik Kristijana Ronalda.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 0 (0 glasova)