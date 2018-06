MUNDIJAL UŽIVO Treći dan: Mesi promašio penal, Argentina u problemu

UŽIVO

16.19 Leo Mesi nije iskoristio penal za Argentinu!!!.

Golman Islanda Hanes Haldorson je odbranio šut asu Barselone sa bijele tačke u 65. minutu.

16.15 Peruanci otvaraju Mundijal u 18 sati, utakmicom protiv Danske. Južnoamerikanci masovno idu na stadion u Mordoviji.

16.00 Selektor Kostrarike Oskar Ramires vjeruje da njegova selekcija može da napravi dobar rezultat protiv Srbije, sjutra u Samari.

„Probaćemo da iskoristimo mane Srbije. Napravili smo strategiju. Čeka nas utakmica visokog tempa, ali ćemo se za nju dobro spremiti koristeći iskustva iz prošlost. Vjerujem da smo sposobni da ostvarimo cilj“, rekao je Ramires.

15.50 Francuska je jedva pobijedila Australiju 2:1 u prvom meču trećeg dana.

"Prvi meč je uvijek najveći i zadovoljni smo što smo ga riješili u našu korist. Bilo je teško, komplikovano. Nismo bili dobri u tranziciji, nismo imali protok lopte, a to je igra koja odgovara Australiji", kazao je Didije Dešan, selektor Francuske.

"Ponosan sam i razoćaran. Odigrali smo dobar meč, niko nije očekivao da ćemo igrati tako protiv Francuske. U većem dijelu meča oni nisu znali kako da nas ugroze. Na kraju, taj srećan gol... Teško nam je, nismo zaslužili poraz", rekao je selektor Australije Bret van Marvajk.

"Bilo je dobro za početak. Siguran sam da će naša igra biti sve bolja", kazao je Antroan Grizman, koji je izabran za najboljeg igrača meča.

15.45 Poluvrijeme u Moskvi, Argentina - Island 1:1.

"Gaučosi" su poveli golom Kuna Aguera u 19. minutu, četiri minuta kasnije poravnao je Alfred Finbogason.

15.22 Argentina - Island 1:1

Kakav odgovor Islanda - Alfred Finbogason je pogodio za 1:1, nakon loše reakcije odbrane Argentine i golmana Kabaljera.

15.19 Argentina - Island 1:0

Kun Aguero je iz srca šesnaesterca, skoro u padu, poslao projektil pod prečku.

15.07 Velika šansa za Island protiv Argentine. Greška golmana Kavaljera i posljednje linije, ali je Bjarnason sa desetak metara neometan tukao pored gola.

15.05 Hrvatska u 21 sat igra sa Nigerijom. Opširnije pročitajte ovdje.

15.00 Sjutra kreću svjetski šampioni. U grupi F, na Lužnikiju, Njemačka igra sa Meksikom. Kao nikada do sada, pripreme elfa imale su dosta kontroverzi, čak i sa političkom konotacijom.

Fotografije Gundogana i Ozila sa predsjednikom Turske Erdoganom izazvale su polemike u Njemačkoj, bilo je i poziva da njih dvojica budu izbačeni iz nacionalnog tima. Joakim Lev je takođe doprinio da atmosfera ne bude najbolja, odlukom da ne pozove Liroja Sanea.

Ipak, kada dođe red na takmičenje, tada su Njemci – najčešće i najbolji.

"Imamo mnogo uspjeha na otvaranju velikih takmičenja, što je povezano sa samopouzdanjem koje imaju njemački fudbaleri, generacije i generacije njih. Takav je i ovaj tim. Ja se nadam da ćemo to pokazati sjutra, protiv komplikovanog rivala, koji je jak na sviom djelovima terena", rekao je Lev.

14.52 - Zlatana Ibrahimovića, koji je stručni konsultant na BeIN sportu, nije impresionirala Francuska.

"Ne mogu da shvatim da Francuska ne zove Benzemu. On je jedan od najboljih napadača na svijetu. Sa njim bi sve bilo lakše. Ako on ne zaslužuje da bude u sastavu, onda selektor mora da ode", kazao je Ibra,

14.20 Na današnji dan, prije 12 godina, Leo Mesi je postigao prvi gol za reprezentaciju Argentine na Svjetskim prvenstvima, i to protiv Srbije i Crne Gore u pobjedi 6:0.

On this day in 2006, @TeamMessi scored his first #WorldCup goal for @Argentina...#ISL will be hoping he does not add to his tally today!



Learn more in our Visual Story 👉 https://t.co/dydyMo1UEd pic.twitter.com/kcfFMTkEGX