MUNDIJAL UŽIVO Urugvaj ide ka prvom mjestu, Saudijska Arabija iskoristila drugi penal

17:15 Druga poluvremena protiču sa mnogo manje uzbuđenja od prvih gdje su vidjena četiri gola, dva penala, crveni karton...

16:50 Drugi penal za Saudijsku Arabiju, ali je ovog puta Al Faradž precizan. Egipat - Saudijska Arabija 1-1 na poluvremenu.

16:41 Saudijska Arabija nije iskoristila penal i Egipat ostaje u vođstvu. El Hadari je pročitao Al Muvalada, imao je i pomoć prečke.

16:36 Urugvaj je po svemu sudeći završio posao jer ima prednost od dva gola, a sada i igrača više. Zbog drugog žutog kartona je isključen Igor Smoljnikov.

16:29 Gol Salaha je prvi gol Egipta iz izgre posle više od 30 hiljada dana!

16:24 Urugvaj ide ka prvom mjestu. Dijego Laksal je pogodio za 2-0, ali je lopta pogodila Čeriševa i značajno promijenila pravac pa ostaje pitanje kome će se gol pripisati.

16:22 Poveo je Egipat, a strijelac je naravno Mohamed Salah.

16:10 Urugvaj vodi protiv Rusije! Strijelac je Luis Suarez iz slobodnog udarca.

16:00 Počele su posljednje utakmice grupe A. Rusija - Urugvaj i Saudijska Arabija - Egipat.

14.57 Objavljeni su sastavi za derbi grupe A, obračun za prvo mjesto u Samari - Rusija protiv Urugvaja.

Selektor "zbornaje" Stanislav Čerčesov iznenadio je sastavom - u prvoj postavi nema Aleksandra Golovina, Marija Fernandeša i Jurija Žirkova, koji su počeli dva prethodna meča.

14.54 Selektor Irana Karlos Keiroš traži večeras čudo protiv svog Portugala. Opširnije ovdje.

14.42 Pobjedu nad Poljskom, u drugom kolu grupe H, Kolumbicji su posvetili svom defanzivcu Karlosu Sančesu, koji je dobio prijetnje smrću zbog isključenja na meču 1. kola protiv Japana.

Colombia dedicate Poland win to Carlos Sanchez after defender received death threats for Japan red card | @MullockSMirrorhttps://t.co/Id1BAa6kU8 pic.twitter.com/37MPN3JvkX