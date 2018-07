MUNDIJAL UŽIVO "Vatreni" napad na Rusij, Engleska sanja otvorenih očiju

19.00 Poznati su sastavi timova Rusije i Hrvatske.

"Vatreni" kreću u frontalni napad, sa četiri ofanzivna igrača - Kramarićem, Rebićem, Perišićem i Mandžukićem.

So, @England have secured their place in Wednesday's semi-final in Moscow, but who will join them? 🤔



Here are the teams for #RUSCRO! #WorldCup pic.twitter.com/oHd6snhN7n — FIFA World Cup 🏆 (@FIFAWorldCup) July 7, 2018

17.50 Kraj. Engleska je u polufinalu poslije 28 godina.

"Gordi Albion" je slavio protiv Švedske 2:0, golovima Megvajera i Alija.

Čeka pobjednika meča Hrvatska - Rusija.

17.25 Još jednom Pikford spasava Englesku. Šut Berga, nezgodan, golman Engleske je skrenio u korner ispod prečke.

17.21 Dvije izmjene u Švedskoj - Gvideti i Olson, aduti sa klupe Janea Andersona.

17.18 Engleska ima sjajnog Pikforda. Druga njegova velika odbrana, ovoga puta nakon šuta Berga.

17.14 Engleska ide ka polufinalu, prvom od 1990. godine. Nakon duge akcije, Lingard je ubacio sa desne strane, a Dele Ali pogodio pod prečku.

Engleska vodi 2:0.

17.03 Kakva šansa za Švedsku. Čudesna odbrana Pikforda nakon šuta Berga glavom.

17.01 Počelo je drugo poluvrijeme.

16.47 Poluvrijeme. Engleska vodi 1:0, golom Megvajera u 30. minutu.

16.45 Englezi su bili blizu 2:0. Sterling je uprskao idealnu šansu, koju je stvorio dobrim prijemom - krenuo je da dribla golmana, zatim nije dao loptu Kejnu, a na kraju izborio samo korner.

16.30 Engleska vodi. Korner Janga, sjajan skok Harija Megvajera - 1:0.

Štoper Lestera vodi "gordi Albion" do slave...

16.19 Evro Engleza pred golom - Sterling je promiješao odbranu Švedske, a Kejn sa 20 metara gađao pored desne stative.

16.17 Prvih 15-ak minuta apsolutno u ritmu koji odgovara Švedskoj...

16.12 Prvi šut ka golu - Klason sa 25 metara, preko gola Engleske.

16.05 Spori ritam na početku meča, obje selekcije rezervisane na startu.

16.00 Počeo je meč u Samari.

15.55 Sve je spremno za treće četvrtfinale Mundijala, Engleska - Švedska.

25 - This will be the 25th meeting between England and Sweden. England have won eight, drawn nine and lost seven of the previous encounters. Familiar. #SWE #ENG #SWEENG #WorldCup pic.twitter.com/dSUmuskdFh — OptaJoe (@OptaJoe) July 7, 2018

14:45 Objavljeni su sastavi za meč Engleske i Švedske.

14:38 Šveđanin Markus Berg je igrač sa najviše šuteva na gol, koji se nije upisao na listu strijelaca. On je uputio 13 šuteva, ali bez uspjeha.

Englezi su se sa druge strane prisjetili gola Džoa Kola na prethodnom susretu na Mundijalu ove dvije reprezentacije.

13:50 Hrvatski mediji najavljuju da će Zlatko Dalić izvesti ultra-ofanzivan sastav Hrvatske u meču protiv Rusije. Dalić se, navodno, odlučio da žrtvuje Marcela Brozovića, a da napadačkom triju Rebić - Mandžukić - Perišić doda i Andreja Kramarića.

13:36 Od 1982. godine u finalu Mundijala igraju po barem jedan igrač Bajern Minhena i Intera. Samo ako se sastanu Francuska i Hrvatska u finalu će to biti nastavljeno. Francuska ima Korentina Tolisoa, a Hrvatska Ivana Perišića i Marcela Brozovića.

12:54 Hotel u kom su odsjeli reprezentativci Švedske je bio evakuisan rano jutros zbog lažnog protivpožarnog alarma. Naravno, to je odmah aktiviralo internet zajednicu koja pretpostavlja da se radi o činu nekog od navijača Engleske.

12:48 Uticajni Bild donosi detalje o rasulu u timu Njemačke na Mundijalu sa kojeg su ispali šokantno u grupnoj fazi. Naime, Fudbalski savez Njemačke je morao da gasi internet u hotelu jer su igrači igrali video igre do jutarnjih sati, umjesto da odmaraju.

12:02 Švedska se ne plaši Engleske. Detaljnu najavu duela koji počinje u 16 časova čitajte ovdje.

11:10 Eden Azar je prvi igrač još od 1966. koji je imao 10 driblinga na jednoj utakmici i da su svi bili uspješni.

10:40 Olivije Žiru će biti u startnoj postavi Francuske i protiv Belgije, najavio je selektor Didije Dešam.

"Tačno je da Olivije još nije dao gol, naglašavam - još. Možda nije lepršav, ali timu je potreban i radi mnogo toga za tim".

10:08 Selektor Engleske Geret Sautgejt poručuje da njegovi igrači protiv Švedske imaju šansu da urade veliku stvar za čitavo društvo na Ostrvu.

"Igrači imaju veliku priliku. Takođe iza sebe imaju glas naroda. Mogu da utiču na mlade ljude, posebno u oblasti iz koje dolaze. Imaju priliku da im pruže nadu. Mi nismo samo tim koji se tu pojavio pred svjetlima pozornice kao da smo bogom dani. To su momci koji su došli iz Barnslija, Lidsa, Blekburna i zato je važna Švedska. Svi smo platili trudom ovo. Mnogi naši momci su igrali i u Čempionšipu i nižim ligama. Imamo uspjeha jer niko ne štrči, jer smo homogeni", rekao je Sautgejt.

9:40 Hrvatska i Rusija će odigrati četvrtfinalni meč u Sočiju u svojevrsnom okršaju za Moskvu. Detaljna najava ovdje.

9:20 Pljušte pohvale na račun srpskog sudije Milorada Mažića. Sjajne odluke na meču Brazil - Belgija nisu promakle ni Džon Pol Moti, čelniku američke sudijske asocijacije.

In my opinion, one of the best reffed games this @FIFAWorldCup. Congratulations to Milorad Mazic for an almost flawless job! It was a pleasure watching you today! @FIFAcom @ussoccer_ref pic.twitter.com/VUBjSqvWqe — John Paul Motta (@JohnPMotta) July 6, 2018

9:10 Kevin de Brujne briljirao je u meču protiv Brazila u kojem je Belgija izborila istorijsko polufinale na Mundijalu.

Zvijezda Mančester Sitija u prvi plan stavlja promjenu taktike, koja ga je pomjerila naprijed kako bi igrao na prirodnijoj poziciji, piše Sport klub.

"Zahvaljujući promjeni taktike potpuno smo izmijenili stvari. U prvom poluvremenu smo odigrali veoma dobro, stvorili mnogo prilika i nisu znali šta da rade. U drugom su oni bili bolji, ali smo i tada uspijevali da napravimo šanse", rekao je De Brujne.

Strijelac drugog gola igrao je isturenije nego na prethodnim utakmicama, a na njegovom mjestu je zaigrao Maruan Felaini. Iz kombinacije je ispao Dris Mertens, a još jedan džoker imao je važnu ulogu - Naser Šadli, koji je igrao umjesto Karaska. Protiv Francuske De Brujne očekuje težak meč.

"Oni su izvrsna ekipa, ali u polufinalu nema lakih protivnika. Na gotovo smo istom nivou, razlike su minimalne. Postigli smo nešto predivno, jer nije lako doći dovde kada 10, 15 timova ima ambiciju za titulu".

Belgija i Francuska igraju polufinale u utorak od 20 časova u Sankt Peterburgu.

8:08 Danas su na programu preostali mečevi četvrtfinala fudbalskog Svjetskog prvenstva u Rusiji.

Engleska od 16 sati u Samari igra protiv Švedske, selekcije koju je savladala svega dvaput u petnaest susreta. Timu Gareta Sautgejta bi plasman u polufinale predstavljao najbolji rezultat na Mundijalu od prvenstva u Italiji 1990. godine.

Hrvatska protiv domaćina traži kartu za polufinale i najbolji plasman od Mundijala u Francuskoj 1998. godine. Meč se igra od 20 sati na Olimpijskom stadionu Fišt u Sočiju.

