MUNDIJAL UŽIVO Zašto su Njemci morali da gase internet igračima

12:48 Uticajni Bild donosi detalje o rasulu u timu Njemačke na Mundijalu sa kojeg su ispali šokantno u grupnoj fazi. Naime, Fudbalski savez Njemačke je morao da gasi internet u hotelu jer su igrači igrali video igre do jutarnjih sati, umjesto da odmaraju.

12:02 Švedska se ne plaši Engleske. Detaljnu najavu duela koji počinje u 16 časova čitajte ovdje.

11:10 Eden Azar je prvi igrač još od 1966. koji je imao 10 driblinga na jednoj utakmici i da su svi bili uspješni.

10:40 Olivije Žiru će biti u startnoj postavi Francuske i protiv Belgije, najavio je selektor Didije Dešam.

"Tačno je da Olivije još nije dao gol, naglašavam - još. Možda nije lepršav, ali timu je potreban i radi mnogo toga za tim".

10:08 Selektor Engleske Geret Sautgejt poručuje da njegovi igrači protiv Švedske imaju šansu da urade veliku stvar za čitavo društvo na Ostrvu.

"Igrači imaju veliku priliku. Takođe iza sebe imaju glas naroda. Mogu da utiču na mlade ljude, posebno u oblasti iz koje dolaze. Imaju priliku da im pruže nadu. Mi nismo samo tim koji se tu pojavio pred svjetlima pozornice kao da smo bogom dani. To su momci koji su došli iz Barnslija, Lidsa, Blekburna i zato je važna Švedska. Svi smo platili trudom ovo. Mnogi naši momci su igrali i u Čempionšipu i nižim ligama. Imamo uspjeha jer niko ne štrči, jer smo homogeni", rekao je Sautgejt.

9:40 Hrvatska i Rusija će odigrati četvrtfinalni meč u Sočiju u svojevrsnom okršaju za Moskvu. Detaljna najava ovdje.

9:20 Pljušte pohvale na račun srpskog sudije Milorada Mažića. Sjajne odluke na meču Brazil - Belgija nisu promakle ni Džon Pol Moti, čelniku američke sudijske asocijacije.

In my opinion, one of the best reffed games this @FIFAWorldCup. Congratulations to Milorad Mazic for an almost flawless job! It was a pleasure watching you today! @FIFAcom @ussoccer_ref pic.twitter.com/VUBjSqvWqe