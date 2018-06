MUNDIJAL UŽIVO: Završeno prvo poluvrijeme, mreže miruju na oba meča

16:47 Završeno je prvo poluvrijeme u Kazanju i Jekaterinburgu. Mreže miruju na oba meča.

16:40 Na utakmici Južna Koreja - Njemačka, Timo Verner je dva puta šutirao, ali neprecizno.

16:30 Još jedna šansa za Švedsku. Šutirao je Berg sa pet metara, ali je Očoa maestralno reagovao i odbranio udarac. Šveđani prijete.

Prije ove šanse Ćićarito je igrao rukom u kaznenom prostoru, ali nakon konsultacije sa VAR-om, sudija Pitana je odlučio da ne svira penal za Švedsku.

16:27 Njemačka ima veći posjed lopte, ali Južna Koreja prijeti. Šutirao je Son sa 15-ak metara, ali je lopta otišla preko gola.

16:16 Prva prilika za Meksiko - Karlos Vela je šutirao sa ivice šesnaesterca, ali pored gola. Zaprijetili su i Šveđani. Odličnu šansu imao je Forsberg, ali je šutirao preko gola.

16:00 Počele su utakmice Meksiko - Švedska i Južna Koreja - Njemačka.

14:56 Objavljene su postave za mečeve Njemače i Južne Koreje, te Švedske i Meksika.

14:48 Čitalac "Vijesti" je poslao fotografiju sa opisom da je Bijelo Polje uz reprezentaciju Srbije i u Moskvi.

12:45 Pogledajte kako je gol Argentine podigao Buenos Aires na noge.

A man scores a goal in St Petersburg and this happens half a second later - and 8,205 miles away in Buenos Aires.pic.twitter.com/UzKT6w0kvr