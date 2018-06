Napadač Belgije u epizodi "Ne pokušavajte ovo kod kuće"

Belgija je sinoć na Mundijalu u derbiju grupe G, savladala Englesku 1:0 golom Adnana Januzaja, ali je u centru pažnje bio napadač "crvenih đavola" Miči Bačuaji.

Naime, poslije gola Januzaja, Bačuaji je uzeo loptu i umjesto u mrežu napucao je u stativu. Lopta se od stative odbila i udarila ga u glavu.

Belgijski napadač se nakon meča našalio na svoj račun rekavši da je izmislio novi način proslave gola.

Fortnite celebrations so overrated bro I had to create something new 🤕💥⚽️ ... 😂😂😂 #KarmaIsAB pic.twitter.com/cgbEW8RX4p — Michy Batshuayi (@mbatshuayi) June 28, 2018

Hahaha don’t know what was better the goal or michy batshuayi #EnglandvsBelgium pic.twitter.com/nJlmzEDbBj — Meg (@meg__thfc) June 28, 2018

Gest Bačuajija komentarisao je i bivši engleski defanzivac Rio Ferdiand.

"Djeco, ne pokušavajte ovo kod kuće", našalio se Ferdinand.

