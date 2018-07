NATO poželio sreću polufinalistima Mundijala u Rusiji

Francuska, Belgija, Engleska i Hrvatska dobijaju čestitke sa svih strana za plasman u polufinale Svjetskog prvenstva.

Dobili su je i iz sjedišta NATO.

U objavi na društvenim mrežama, NATO ističe da su preostale četiri selekcije članice alijanse i želi im sreću u nastavku takmičenja. Konstatuje se i da je deset nacionalnih selekcija predstavljalo zemlje koje pripadaju toj organizaciji.

Ovo je prvi put da se sa ove adrese uputi poruka vezana za jedno sportsko takmičenje, a koje se igra u - Rusiji.

The remaining 4 @FifaWorldCup squads are from #NATO countries. Good luck to all the teams! ⚽️ #WorldCup pic.twitter.com/1vK1GrlaRM pic.twitter.com/8pL3YwngUI