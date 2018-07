Neočekivani kraj za Brazil, moćna i čvrsta Belgija ide na crtu Francuskoj

21.55 Kraj. Belgija ide u polufinale, prvi put poslije 1986. godine, a Brazil, prvi favorit za titulu, završava nastup u Rusiji.

21.53 Kurtoa je u korner izbacio šut Nejmara, da li i posljednja šansa za Brazil.

21.50 Još jednom Mažić traži asistenciju VAR-a i još jednom nema penala za Brazil.

21.40 Vermalen je pojačao odbranu Belgije, zamijenio je Šadlija.

21.38 Centimetri su dijelili Brazil do izjednačenja nakon šuta Renata Augusta. Lopta je prohujala kraj desne stative...

21.36 Sjajno je Firmino stvorio prostor za šut, a poslao loptu preko prečke iz teške pozicije.

21.34 Brazil je smanjio u 76. minutu. Renato Augusto je u prvom kontaktu sa loptom pogodio glavom sa desetak metara.

21.30 Još jednom Daglas Kosta, sa iste pozicije, i ponovo Kurtoa siguran.

21.20 Sijevnula je kontra - De Brujne za Azara, koji je tukao iskosa sa desne strane, a Lukaku zamalo zakasnio. Na drugoj strani, Daglas Kosta - brani Kurtoa.

21.15 Mažić je sada konsultovao VAR i odlučio da nije bilo penala nakon starta Kompanija nad Gabrijelom Žezusom. Žezus izlazi iz igre, ulazi Daglas Kosta.

21.13 Prodor Paulinja, na vrijeme je izašao Kurtoa. Brazilci u naletu...

21.11 Nejmar je pao u šesnaestercu, Mažić nije ni konsultovao VAR.

21.10 Brazilcima je potreban gol, Marselo je prvi put stavio na muke odbranu Belgije, ali nije bilo prave opasnosti. Belgijanci čekaju šansu iz kontre...

21.04 Počelo je drugo poluvrijeme. Firmino je zamijenio Vilijana.

20.47 Belgija - Brazil 2:0 na poluvremenu.

20.43 De Brujne je iz slobodnog udarca testirao Alisona. Kompani je, zatim, nakon kornera petom pokušao da iznenadi golmana. Gotovo svaki napad Belgije je opasna situacija

20.39 Dvije odlične odbrane Tiba Kurtoe. Prvo je spriječio autogol Vermalena, zatim zaustavio opasan šut Kutinja. Brazil pokušava, ali ostavlja veliko prostranstvo rivalu.

20.33 Iznenađenje u najavi - Belgija vodi 2:0. Kontru je povukao moćni Lukaku, De Brujne je završio sjajnim udarcem sa 16 metara.

20.27 Pokušaji Marsela i Kutinja bili su lak zadatak za Kurtou. Brazil je dvije najbolje (i jedine) šanse stvorili nakon kornera i to na početku meča.

20.24 Mnogo prostora imaju Belgijanci u napadu, a imaju igrače koji bi to mogli da iskoriste.

20.17 Prvi put na Mundijalu, Brazil gubi, a mogao je odmah da izjednačl. Šut Gabrijela Žezusa nakon prodora Nejmara je blokiran.

20.15 Belgija vodi - poslije kornera. Šadli je ubacio, Kompani okrznuo loptu, a u sopstvenu mrežu je skrenuo Fernandinjo.

Šok za favorita.

20.10 Ponovo Brazil opasan iz kornera, Paulinjo je ostao sam na 7-8 metara, a slabo zahvatio loptu.

20.09 Kkava šansa za Brazil, nakon kornera. Tijago Silva je sa dva metra koljenom pogodio stativu!

20.02 Prvi pokušaj Belgijanaca, De Brujne je sa 20 metara slabo šutirao.

20.00 Počeo je meč.

19.00 Poznati su i sastavi za derbi četvrtfinala u Kazanju, između Brazila i Belgije.

