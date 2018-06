Njemačka i Srbija idu kući, Brazil protiv Meksika, Švajcarska na Švedsku

21:50 Kostarika je stigla do 2-2 golom iz penala Brajana Ruiza. Brazil ide dalje kao prvi nakon što su rutinski savladali Srbiju sa 2-0, Švajcarska na drugom mjestu završava grupnu fazu takmičenja.

21:46 Luka Jović debituje na svjetskim prvenstima, igraće u finišu nakon što je zamijenio Aleksandra Mitrovića.

21:45 Švajcarska opet vodi protiv Kostarike. Drmić je sjajno uhvatio golmana na krivoj nozi nakon centaršuta sa desne strane.

21:39 Tek sada priliku dobija i Nemanja Radonjić umjesto Filipa Kostića.

21:32 Tek sada prva izmjena u ekipi Srbije koja se praktično predala i ne napada Brazilce ni u sredini terena. Andrija Živković je ušao umjesto Adema Ljajića.

21:25 Tijago Silva je taj koji vodi Brazil dalje, vjerovatno sa prvog mjesta. Nakon što je spriječio Srbiju da izjednači, sada je postigao gol glavom nakon kornera za 2-0.

21:22 Nov pokušaj Mitrovića, ali šut glavom ide pravo u sigurnog Alisona. Druga izmjena u Brazilu, Fernandinjo mijenja Paulinja.

21:20 Konačno jak pritisak Srbije. Dobru priliku je imao Sergej Milinković-Savić, ali je slabo šutirao.

21:18 Kakva prilika za Srbiju!

Centrirao je Rukavina, Alison loše reagovao, a Mitrović probao glavom da ubaci loptu u praznu mrežu, međutim ispriječio se Tijago Silva.

21:14 Izjednačila je Kostarika protiv Švajcarske, strijelac je Kendal Vatson glavom nakon kornera.

21:08 Imala je Srbija jako dobru situaciju i više igrača u šesnaestercu, ali su se spetljali Ljajić i Tadić.

20:45 Švajcarska i Brazil idu na poluvrijeme sa minimalnom prednošću. Srbija će morati da napravi podvig da bi prošla dalje.

20:35 Brazil vodi 1-0! Paulinjo se sjajno ubacio iz drugog plana i prebacio Stojkovića.

20:31 Švajcarska vodi 1-0 protiv Kostarike golom Džemailija.

20:29 Opet opasna situacija u šesnaestercu Srbije. Gabrijel Žezus je izbacio Veljkovića, ali je Milenković stigao da izblokira šut. Prije toga je Veljković loše postavio ofsajd zamku.

20:25 Sjajna odbrana Stojkovića nakon što je Nejmar našao prostora za šut lijevom nogom iz blizine.

20:08 Marselo ne može da nastavi meč i mijenja ga Filipe Luis.

20:04 Prvo uzbuđenje je bilo nakon četiri minuta kada je Gabrijel Žezus izašao sam na Stojkovića, ali je srpski golman to odbranio. Ofsajd je sviran sa velikim zakašnjenjem.

20:00 Počeli su mečevi Srbija - Brazil i Švajcarska - Kostarika.

19:07 Poznati su sastavi za meč Srbija - Brazil i Švajcarska - Kostarika.

The big matches don't stop coming. Here are the teams for #SRBBRA and #SUICRC ! #WorldCup

18:00 Kraj! Južna Koreja je savladala Njemačku 2:0 i poslala je kući. Dalje iz grupe idu Švedska sa prvog mjesta i Meksiko sa drugog.

17:53 Južna Koreja vodi 2:0. Son je postigao pogodak. Nojer je izgubio loptu na 70 metara od svog gola, igrači Južne Koreje su ispucali loptu, koju je Son sproveo u mrežu Njemaca!

17:48 Južna Koreja je povela protiv Njemačke! Aktuelni svjetski prvaci su praktično eliminisani!

17:34. Sada je Njemačkoj potreban gol. Ukoliko tim Joakima Leva trijumfuje, ispada Meksiko zbog lošije gol razlike.

17:30 Debakla Meksika! Švedska vodi 3:0. Autogol Alvaresa!

17:21 Ukoliko do kraja ne bude promjene rezultata, Njemačka će biti eliminisana. Pred akutelnim svjetskim prvacima je težak posao.

17:18 Švedska vodi 2:0! Grankvist je realizovao penal.

17:13 Uzbudljivo je i na meču Južna Koreja - Njemačka. Gorecka je imao sjajnu šansu, ali je maestralno odbranio golman Čo.

17:08 Vodi Švedska! Augustinson je strijelac.

17:00 Počelo je drugo poluvrijeme na mečevima Meksiko - Švedska i Južna Koreja - Njemačka.

16:47 Završeno je prvo poluvrijeme u Kazanju i Jekaterinburgu. Mreže miruju na oba meča.

16:40 Na utakmici Južna Koreja - Njemačka, Timo Verner je dva puta šutirao, ali neprecizno.

16:30 Još jedna šansa za Švedsku. Šutirao je Berg sa pet metara, ali je Očoa maestralno reagovao i odbranio udarac. Šveđani prijete.

Prije ove šanse Ćićarito je igrao rukom u kaznenom prostoru, ali nakon konsultacije sa VAR-om, sudija Pitana je odlučio da ne svira penal za Švedsku.

16:27 Njemačka ima veći posjed lopte, ali Južna Koreja prijeti. Šutirao je Son sa 15-ak metara, ali je lopta otišla preko gola.

16:16 Prva prilika za Meksiko - Karlos Vela je šutirao sa ivice šesnaesterca, ali pored gola. Zaprijetili su i Šveđani. Odličnu šansu imao je Forsberg, ali je šutirao preko gola.

16:00 Počele su utakmice Meksiko - Švedska i Južna Koreja - Njemačka.

14:56 Objavljene su postave za mečeve Njemače i Južne Koreje, te Švedske i Meksika.

14:48 Čitalac "Vijesti" je poslao fotografiju sa opisom da je Bijelo Polje uz reprezentaciju Srbije i u Moskvi.

12:45 Pogledajte kako je gol Argentine podigao Buenos Aires na noge.

A man scores a goal in St Petersburg and this happens half a second later - and 8,205 miles away in Buenos Aires.pic.twitter.com/UzKT6w0kvr