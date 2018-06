Njemačka je ispala – gubitnika je mnogo

Lijepo ljetnje vrijeme i Svjetsko prvenstvo u fudbalu: to je idealna kombinacija za pivnice, ugostitelje i prodavce sportske opreme. Zapravo – trebalo je da bude dobitna. Sve do ispadanja Njemačke iz daljeg takmičenja.

Zajedničko gledanje utakmica na otvorenom, pivnice i terase kafića po cijeloj Njemačkoj: do srijede poslije podne sve je bilo puno, pogotovo kada su se igrale utakmice. Najviše, naravno, kada je igrala njemačka reprezentacija. A onda je, nakon izgubljene utakmice protiv Južne Koreje, i ispadanja Njemačke iz daljeg takmičenja, nastupilo veliko otrežnjenje i spuštanje na zemlju.

Naravno među navijačima, ali istovremeno i među organizatorima javnih gledanja, i ugostiteljima. Svi oni investirali su prilično novca, recimo u iznajmljivanje velikih mobilnih platna ili displeja, novih televizora ili velikih šatora. A ništa od toga nije bilo preterano povoljno – pogotovo ne u vrijeme Svjetskog prvenstva, kada je i potražnja velika. Svi oni sada moraju da računaju s finansijskim gubicima.

Foto: Reuters

Adidas sada navija za druge ekipe

Do srijede je sve bilo u najboljem redu, a onda ovo: Njemačka je po prvi put u istoriji svjetskih prvenstava u fudbalu ispala već u grupnoj fazi. „Pa ko će da igra u Adidasovim kopačkama ako ovi ispadnu već na početku“, zabrinuo se Robert Halver, strateg za akcije Baad-banke odmah nakon poraza Njemačke od Meksika u prvoj utakmici.

A sada se ostvarilo upravo to. Po svoj prilici to će dovesti do priličnog pada zarade, mada u Adidasovoj opremi igraju i neke druge ekipe na prvenstvu, poput recimo Španije ili Argentine. Njemci naravno nisu izgubili zbog lošeg kvaliteta sportske opreme, što pokazuje i činjenica da dvije ekipe iz njihove grupe idu dalje – Švedska i Meksiko - a pritom takođe igraju s Adidas opremom. Ipak, brokeri su na ispadanje Njemačke odmah reagovali: vrijednost dionica Adidasa je – slično njemačkoj odbrani – pala odmah nakon posljednjeg sudijskog zvižduka.

Foto: Reuters

Slično je i s njemačkim pivarama. Do sada su godišnji rezultati bili prilično ohrabrujući: u prvom kvartalu zabilježen je porast prometa od 0,7 odsto. Ali ispadanje njemačkih reprezentativaca i njima bi moglo ozbiljno da pokvari raspoloženje. Godine 2006. je pre i za vrijeme Svjetskog prvenstva koje je tada održano u Njemačkoj, u toj zemlji zabilježen porast prodaje piva za oko pet procenata, a tokom sljedećih svjetskih prvenstava, 2010. i 2014, taj porast iznosio je oko četiri odsto. Neke pivare su čak morale da uvode i dodatne smjene kako bi mogle da zadovolje potražnju.

Ne pomaže ni pivo za utjehu!

S obzirom na to da je još u maju u Njemačkoj vladalo vrlo toplo i sunčano vrijeme, magacini su napunjeni do vrha, objašnjavaju iz menadžmenta pivare Feltins. Tako je ta velika firma samo u maju prodala 315.000 hektolitara piva, oko deset odsto više nego u prethodnom mjesecu. A konkurent Krombaher, najveći njemački proizvođač piva, prodao je čak 650.000 hektolitara, što je rekordna prodaja u toku ove godine. Ali izgledi da će se sve zalihe prodati trenutno nisu veliki: toliko piva za utjehu čak ni ne Njemci mogu da popiju.

Poseban problem predstavljaju reklame na televiziji, u dnevnim novinama i na internet-portalima. Nikoga više ne privlači reklama u kojoj Tomas Miler kupuje u prodavnici velikog lanca trgovina Reve? Ili – koga interesuju prozori firme Šiko, koja je za svoju reklamu angažovala njemačkog selektora Joahima Leva? Tu inače za sada stižu ohrabrujuće vijesti: Šiko do daljeg zadržava ugovor sa Levom, barem dok se ne razjasni da li će on i ubuduće da bude selektor njemačke reprezentacije.

Foto: Reuters

I Mercedes-Benc, koji je do kraja ove godine generalni sponzor Njemačkog fudbalskog saveza, može da sve svoje plakate s naslovom „Ekipa““ (Die Mannschaft) da odnese u reciklažu. To sada više nikoga ne interesuje. A od sljedeće godine generalni sponzor Saveza biće Folksvagen. S obzirom na to da i taj auto-koncern nakon dizel-afere sada traži neki novi početak, to bi jedno s drugim moglo odlično da korespondira.

Fudbalski savez u minusu

Svjetsko prvenstvo 2018. bez Njemačke na kraju će značiti ozbiljan gubitak i za Njemački fudbalski savez. Prema sadašnjim procjenama, gubitak bi na kraju mogao da iznosi oko 1,7 miliona eura. Čitava takozvana „misija odbrane titule“ košta oko 11 miliona eura. Dobitak je mogao da se ostvari tek da su Njemci dosegli do polufinala – što se pretvorilo u nedostižan san. Pa da li će Savez sada da tuži Krosa i ekipu za nadoknadu štete? To je naravno malo vjerovatno.

U red gubitnika uključuju se i veliki trgovački lanci poput Revea, Edeke, Lidla ili Reala. Svi oni nadali su se da bi dobro raspoloženje Njemaca moglo da dovede i do veće potrošnje. A slično je i sa lancima koji prodaju elektronsku opremu, Saturan ili Media-Markt, koje su se nadale da bi Svjetsko prvenstvo ipak moglo da dovede do povećane prodaje televizora.

Ipak, barem donekle pozitivne procjene o budućem razvoju dolaze od Rolfa Birklija iz Nirnberškog društva za istraživanje potrošnje (GfK). On je uvjeren da ispadanje Njemačke iz daljeg takmičenja neće na duže staze da pokvari raspoloženje kupaca. Ipak, sasvim siguran nije: „Nažalost – ili na sreću – mi ne raspolažemo s iskustvenim podacima vezanima uz tako rano ispadanje sa Svjetskog prvenstva.“

