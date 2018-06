"Ovo je za sve ljude koji preživljavaju u Hrvatskoj, ali je još daleko 2. faza"

Prilično emotivno doživio je Zlatko Dalić, nekadašnji fudbaler Budućnosti, pobjedu Hrvatske nad Nigerijom (2:0), u 1. golu grupe D.

"Čestitam igračima na sjajnoj i disciplinovanoj igri, ali i veliko hvala navijačima. Ovo smo igrali za ljude iz Hrvatske koji preživljavaju za ovu državu. Mijenjali smo Kramarića s Brozovićem koji je unio mirnoću u nastavku, takođe sam uveo i Kovačića. Sve je ispalo dobro i srećni smo. Malo ćemo proslaviti i okrenuti se Argentini. Još je dalek put do prolaska grupe, ali uz ovakvu podršku je sve moguće. Imamo još puno posla", kazao je selektor Hrvatske.

Nigerijci su razočarali - za 90 minuta nisu stvorili pravu šansu, imali su samo jedam ozbiljan pokušaj ka hrvatskom golu.

"Razočarani smo, Hrvatska je bila bolja. Mogli smo da se vratimo u drugom poluvremenu, koje smo počeli dobro, ali je onda dosuđen penal za protivnika i tu je bio kraj. Mlada smo ekipa, naučićemo iz ovog poraza. Idemo dalje, nadam se da ćemo igrati bolje protiv Islanda", kazao je selektor Nigerijaca, Njemac Gernot Ror.

Zašto su "super orlovi" igrali tako loše?

Nijerijski mediji imaju objašnjenje - za sve su krive ruske vlasti, koje navijačima nisu dozvolili da unesu kokoške na stadion.

Nigeria fans have been banned from taking live chickens into the ground for the Croatia game.



If a man can't even take his chicken to a match any more, then the game's gone. pic.twitter.com/iYAMnpnEbl