Polufinale uživo: Belgija - Francuska 0:0, Ljoris i Kurtoa u centru pažnje

48. minut - Lukaku je bio dobar u skoku, ali je imao Varana na leđima...

Počelo je drugo poluvrijeme.

Kraj poluvremena. Belgija bolja u prvom, Francuska u drugom dijelu.

Po jedna šansa na obje strane, sjajne odbrane Ljorisa, nakon šuta Aldervejrelda, i Kurtoe, poslije šuta Pavara.

45. minut - lopta je iznenadila Lukakua, jer je Umtiti pogriješio. Moglo je da bude opasno

40. minut - velika šansa za Francusku, koja je bolja u posljednjih 15-ak minuta. Mbape je pronašao Pavara, koji je sa 7.-8 metara iskosa imao otvoren put - gađao je suprotni ugao, a Kurtoa bio briljantan.

34. minut - odlična akcija Francuske. Grizman za Mbapea, koji je ugledao Žirua, ali je reakcija centarfora bila loša... Bude se "trikolori".

33. minut - Grizman - desnom nogom iz dobre pozicije, preko gola.

31. minut - Žiru glavom iz teške pozicije, interesantno, ali bez opasnosti po Kurtou.

21. minut - Ljoris je spasao Francusku, nakon udarca Aldervejrelda sa 13-14 metara. Belgija bliža vođstvu, opasnija, ofanzivnija, tehnički jača...

19. minut - Azar je nezadrživ za sada. Sjajni Belgijanac je iskosa sa lijeve strane stvorio poziciju za šut pored Pavara, a loptu je ispred Ljorisa preko prečke izbacio Varan. Prva velika šansa...

10. minut - I Francuzi su napravili problem odbrani Belgije, ali je Kompani bio koncentrisan i u boljoj poziciji od Žirua.

6. minut - Belgija iz dugog posjeda dolazi do opasne situacije. Azar je prošao po lijevoj strani, Umtiti u korner.

Dobar početak "crvenih đavola".

2. minut - sa tri defanzivca u posljednjoj liniji igra Belgija. Martines se odvažio da promijeni formaciju u meču istine.

Počeo je meč na "Krestovskom".

Martines je ukazao šansu Musi Dembeleu na sredini terena, a nema beka Menijea, zbog parnih kartona.

Belgija i Francuska od 20 sati u Sankt Peterburgu igraju prvo polufinale Mundijala.

Selektori Roberto Martines i Didije Dešan odredili su sastave timova.

The team news from Saint Petersburg has arrived...



Here are the Starting XIs for #FRABEL 👇#WorldCup pic.twitter.com/cj8ULXU0uF