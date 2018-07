Rusija se saginjati neće

Bojkot Mundijala u Rusiji, iniciran sa Dauning strita, zbog kojeg je na otvaranju Mundijala bilo desetak svjetskih državnika manje nego na otvaranju ZOI u Sočiju je propao. Propali su i pozivi britanskih medija da navijači ne idu u Rusiju, jer je to ako odlazak u nacističku Njemačku 1936. godine...

Zbog takvih poziva, u kojima su prednajčili BBC i Gardijan, Mundijalu u Rusiji prilikom prvog meča Gordog Albiona u Volgogradu bilo je svega 2.500 navijača engleske reprezentacije, fanova Mančester junajteda i Liverpula koji su odranije imali pozitivne utiske prilikom navijanja za svoje klubove u evrokupovima i nisu povjerovali medijskoj mašineriji.

Pozivu bojkota od strane Britanije odazvale su se brojne zemlje zapadne Evrope... Vlada Švedske je prva probila bojkot navodeći da je dobila saglasnost kolega iz Danske i Velike Britanije zbog veće potrebe da podrže svoj nacionalni tim...

Sada bi i predsjednik Francuske Emanuel Makron da dođe u Rusiju na utakmicu protiv Belgije, ali i premiejrka Veliek Britanije Tereza Mej...samo na druge načine.

Dok je Makron javno uputio zahtjev Ruskoj vladi da prisustvuje polufinalu, ali bez protokola i susreta sa tamošnjim zvaničnicima, Mej je sklonija radnjama "ispod žita".

Engleska premijerka je uticajem na Gardijan, uspjela da taj dnevnik objavi lažnu vijest kojom je iz Rusije pozvana na Mundijal...ali...

Press služba ruske ambasade u Londonu je demantovala taj poziv i zahtijevala da se objavi!

"Kao što znate, odluka da ne prisustvuju turniru na službenom nivou došla je iz Londona. Štaviše, bilo je poziva Britanije da se bojkotuje Mundijal a mediji su iscrtali turobne slike ruskih priprema za turnir. On je prvenstvo sportski događaj za cijeli svijet. Za razliku od navoda Gardijana, nikoga ne pozivamo ali smo srećni što dajemo priliku da svako podrži svoj tim. Ako službena lica Kraljevstva i dalje žele doći, oni će biti dočekani s istim gostoprimstvom kao svaki igrač ili član ekipe Engleske i njihov navijač", objasnili su iz ruske ambasade.

Iz Dauning strita je potom preko Gardijana saopšteno da "bojkot ostaje na snazi".

Za razliku od Mej koja nije željela da kao i svaki drugi navijač sa FAN ID bodri sa tribina svoju selekciju, predsjednica Hrvatske je u tome uživala - od fotografija sa navijačima "vatrenih" na tribinama protiv Danske, koje je uporno objavljivala na društvenim mrežama.

Za razliku od osmine finala, Kolinda Grabar Kitarović je u društvu presjednika Fife u svečanoj loži gledala četvrtfrinale svoje sa selekcijom Rusije. Prilikom gola Vide, ona je ustala i zaplesala pred očima iznenađenog Đanija Infantina i premijera Rusije Dmitrija Medvedeva, a nakon utakmice je u svlačionici sa igračima pjevala "Zovni samo zovni svi će sokolovi za te život dati".

Infantino thinking about how it's gonna be awkward next time he hangs out with Putin. Gulati glad he's not involved. pic.twitter.com/cnMFGkt4dl