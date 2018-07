Rusija u suzama, triler u Sočiju donio sreću Hrvatskoj

Posljednji četvrtfinalni par na Mundijalu je donio i najveću dramu koja je imala srećan kraj za Hrvatsku, a u sportskom smislu tragičan za domaćina - Rusiju.

Bio je to ruski rulet u Sočiju u kojem su nakon 120 minuta viđena četiri gola, a onda poslije penala i trijumf "vatrenih" koji su u polufinalu drugi put u istoriji.

Ova generacija je, dakle, izjednačila uspjeh one iz 1998. u Francuskoj, ali sada je samo jedno pitanje u vazduhu - može li Hrvatska da ide do kraja, do "zlatne boginje"? Na tom putu u polufinalu će joj se naći Engleska, a onda ko zna.

Rusija tuguje, sada su penali donijeli sreću protivniku, nakon što su se radovali u osmini finala protiv Španije.

"Zbornaja" je vodila evrogolom Čeriševa u 31. minutu, a već u 39. Kramarić je izjednačio i najavio dugu fudbalsku noć u Sočiju.

Hrvati su napadali, onda u produžecima i poveli preko Vide u 101. minutu. Tada se i činilo da Rusija nema snagu da se vrati... Ali, Brazilac Fernandeš je glavom pogodio iz prekida kojem je prethodilo nepotrebno igranje rukom Pivarića, pa su na red došli i šutevi sa 11 metara.

Subašić je odbranio neozbiljan šut Smolova, onda je Fernandeš oštrim udarcem promašio sve, a jedini koji nije bio precizan za Hrvatsku je Kovačić.

Sigurni su bili Brozović, Modrić (istina, dao je gol uz mnogo, mnogo sreće), Vida i na kraju, baš kao i protiv Danske u osmini finala,Rakitić.

"Čestitke momcima na pobjedi, borbi, trudu... Ovo je velika stvar, ali nećemo se tu zaustaviti. Bilo je veoma teško, u drugom poluvremenu smo bili mnogo bolji nego u prvom. Možda smo mogli sve i da riješimo ranije, ali dobro je i ovako. Šetamo Rusijom, sada idemo u Moskvu", rekao je selektor Hrvatske Zlatko Dalić.

"Ovo je nevjerovatno. Mislim da smo u drugom poluvremenu i produžecima bili bolji, zaslužili smo pobjedu. U polufinalu igraćemo protiv najstarije reprezentacije na svijetu, nema ništa ljepše od toga", istakao je Rakitić.

RUSIJA - HRVATSKA 2:2 - NAKON PENALA 5:6

Soči - Stadion "Fišt". Gledalaca: 44.287. Sudija: Sandro Rići (Brazil). Strijelci: Čerišev u 31. i Fernandeš u 115. za Rusiju, Kramarić u 39. i Vida u 101. minutu za Hrvatsku. Žuti kartoni: Gazinski (Rusija), Strinić, Lovren, Vida, Pivarić (Hrvatska).

Rusija: Akinfejev, Fernandeš, Kutepov, Ignjaševič, Kudrijašov, Zobnjin, Kuzjaev, Samedov (54. Jerohin), Golovin (102. Dzagoev), Čerišev (67. Smolov), Dzjuba (79. Gazinki).

Hrvatska: Subašić, Vrsaljko (97. Ćorluka), Lovren, Vida, Strinić (74. Pivarić), Rakitić, Modrić, Rebić, Kramarić (88. Kovačić, Perišić (63. Brozović), Mandžukić.

