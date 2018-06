Šaćiri o zastavi Kosova: To nije politika, to je priča mog života

Đerdan Šaćiri podigao je prašinu proslavom gola na meču sa Srbijom, možda će biti i kažnjen...

Švajcarac porijeklom sa Kosova je ranije izazvao gnijev u Srbiji, nakon što je objavio da će na Mundijalu igrati u kopačkama na kojoj su ucrtane i kosovska i švajcarska zastava.

On je u priči za "The Player's Tribune" objasnio zašto je odlučio da to uradi.

"Nije u pitanju politika - to je priča mog života. Ništa više. I lijeva kopačka ima švajcarsku zastavu", kazao je Šaćiri, podsjetivši da je 2012. godine na kopačkama imao švajcarsku, albansku i kosovsku zastavu, kada je njegova selekcija igrala sa Albanijom.

On je u "priči svog života" kazao da je kao četvorogodišnjak otišao sa Kosova sa porodicom, još jednom ponovio da je zahvalan Švajcarskoj na svemu što je uradila za njega.

"Veličina Švajcarske je u tome što je otvorena za sve. Djetinjstvo pamtim po igranju u parku sa turskom, srpskom, afričkom djecom... To je Švajcarska", kazao je Šaćiri.

