Sedmi dan Mundijala: VAR pomogao Špancima, Ronaldo gol-mašina, Urugvaj i Rusija u osmini finala

21:54 Sudija je odsvirao kraj, Španija je pobijedila sa 1:0.

21.40 Šansa za Iran, Taremi je glavom tukao preko gola.

21.25 Gol Dijega Koste označio je prekid jedne tradicije - prvi put od 1958. godine na prvih 20 mečeva Mundijala viđen je makar jedan pogodak, nijedan nije završen 0:0.

21.20 Iran je slavio izjednaćenje, ali kratko - video-tehnologija (VAR) je pokazala da je Ezatolahi bio u ofsajdu.

21.12 Španija vodi od 54. minuta - kako srećno. Rezajan je želio da izbaci loptu, pogodio Dijega Kostu i nije bilo spasa za golmana Irana.

21.10 Prvi napad Irana i sjajna šansa - Ansarifard je pogodio spoljni dio mreže.

21.07 Šut Busketsa sa 20-ak metara odlično je odbranio golman Bejnravand, koji je zatim reagovao i ispred Lukasa Vaskesa.

20.45 Poluvrijeme u Kazanju, Španija - Iran, iznenađujućih 0:0.

20.30 Prva šansa za Španiju, Silva je sa peterca, iz teške pozicije, prebacio gol.

20.20 Nema mnogo uzbuđenja u Kazanju, Iranci za sada stabilni i čvrsti protiv Španaca. Bez većih problema odbijaju ne toliko silovite napade "furije".

19.05 Poznati su i sastavi Španije i Irana, koji igraju u 20 sati drugi meč drugog kola grupe B.

18:50 Jedna greška je bila dovoljna, Luis Suarez se našao na pravom mjestu u pravo vrijeme i donio Urugvaju pobjedu od 1-0 nad Saudijskom Arabijom i poveo svoj tim u drugu fazu. Sa kog mjesta, odlučiće duel sa Rusijiom.

18:34 Nema velikih uzbuđenja u drugom poluvremenu, sem par pokušaja sa obje strane. Urugvaj kontroliše igru i zadovoljan je rezultatom koji ih vodi u drugu fazu.

17:46 Urugvaj ne briljira, ali ima minimalnu prednost na poluvremenu. Ako zadrži prednost, odlučivaće meč sa Rusijom za prvo mjesto u grupi.

17:22 Katastrofalna procjena golmana Saudjske Arabije nakon kornera, zaplivao je u prazno i promašio loptu koja je pala na nogu Luisa Suareza i to je 1-0 za Urugvaj.

17:00 Počeo je meč Urugvaja i Saudijske Arabije. Zanimljivo da Saudijska Arabija ima bolji učinak u dva dosadašnja međusobna susreta jer je jednom pobijedila, a drugi put je bilo neriješeno.

16.12 U 17 sati igraju Urugvaj i Saudijska Arabija. Evo sastava:

15.51. Nezadrživi Kristijano Ronaldo postigao je i četvrti gol na Mundijalu i donio Portugalu pobjedu nad Marokom 1:0 u drugom kolu grupe B.

Portugalci imaju četiri boda, mirno čekaju meč Španija - Iran (20), dok su Marokanci prva selekcija koja je i matematički ostala bez šansi za plasman u osminu finala.

Maroko je nesrećno izgubio od Irana na startu, a i danas je mogao više, bio bolji u drugom poluvremenu, zaslužio izjednačenje...

15.50 Šansa Benatije za izjednačenje, lopta preko gola.

15.20 Portugal čuva minimalnu prednost 1:0, Marokanci traže izjednačenje, ali nisu previše opasni, osim u jednoj situaciji, kada je Rui Patrisio sjajno intervenisao.

14:46 Na poluvremenu Portugal vodi minimalnom razlikom, a strijelac je naravno bio Kristijano Ronaldo.

14:16 Ronaldo je ovim golom postao najbolji evropski reprezentativni strijelac svih vremena i oborio 62 godine star rekord Ferenca Puškaša. Nedodirljiv će vjerovatno ostati Iranac Ali Daei koji je postigao 109 golova, jer je Ronaldo na 85.

14:04 Kristijano Ronaldo! Četvrti gol na Mundijalu za magičnog Portugalca stiže već u petom minutu!

14:00 Počeo je prvi meč dana. Portugal traži tri boda protiv Maroka.

13:45 Argentinski novinar Flavio Azaro tvrdi da as Barselone i kapiten reprezentacije Argentine Leo Mesi traži da Gonzalo Iguain i Paulo Dibala ne igraju u startnoj postavi, i da se selektor Horhe Sampaoli tu malo pita, jer je Mesi moćniji od predsjednika saveza.

13:35 Poznati su sastavi za prvi meč dana.

Portugalija (4-4-2): Rui Patrisio – Sedrik, Pepe, Fonte, Gereiro – Vilijam Karvaljo, Žoao Mario, Mutinjo, Bernardo Silva – Guedeš, Ronaldo;

Maroko (4-2-3-1): El Kađui - Dirar, Benatija, Da Košta, Hakimi - El Ahmadi, Busufa - Amrabat, Belanda, Zijeh – Butaib.

Ovdje pogledajte atmosferu uoči meča.

13:00 Prvi put u istoriji Mundijala se desilo da ekipe sa pet kontinenata slave u prvom kolu. Samo Australija nije uspjela da pobijedi.

10:50 Španija želi da brzo načne Iran kako se ne bi dogodio "Meksiko". Opširnije ovdje.

9:55 Nikola Kalinić je odstranjen iz ekipe, a razlog nezadovoljstva je bio što je prednost dobio Andrej Kramarić. Opširnije ovdje.

9:30 Evropski šampion Portugal igra protiv Maroka kome je ovo posljednja šansa za drugu fazu nakon nesrećnog poraza od Irana. Opširnije o tom meču ovdje.

8:30 Fotograf Rojtersa je uhvatio sjajan kadar iz Volgograda.

Svjetsko prvenstvo ulazi u drugu sedmicu sa tri utakmice na programu. Sve oči će biti uprte u Kristijana Ronalda koji je Mundijal otvorio sa tri gola Španiji, a danas će mučiti odbranu Maroka.

Urugvaj ima priliku da obezbjedi prolaz protiv nejake Saudijske Arabije i tako se pridruži Rusiji, dok Španija igra protiv ekipe koja se našla na čelu grupe - Irana.

