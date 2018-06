Šesti dan Mundijala: Ruski fudbalski trans, Japan za istoriju, Senegal obradovao Afriku

Kraj u Sankt Peterburgu. Rusija je pobijedila Egipat 3:1 i praktično izborila osminu finala.

22.34 Rusija je već postigla osam golova na šampionatu, isto koliko i Španija na cijelom Mundijalu 2010. godine, kada je postala prvak svijeta.

Russia have now scored as many goals in this tournament as Spain did at the 2010 World Cup — Duncan Alexander (@oilysailor) June 19, 2018

22.27 Egipat je smanjio na 3:1, prvi gol Mohameda Salaha na svjetskim prvenstvima.

Salah je pogodio iz penala, koji je dosuđen nakon pregleda snimka.

21.17 Ruska fudbalska rapsodija u Sank Peterburgu - 3:0, Artjom Dzjuba u 61. minutu.

21.15 Rusija je na 2:0, Denis Čerišev je strijelac. Njegov treći gol na prvenstvu. Sjajna igra domaćina u drugom poluvremenu. Asistencija Marija Fernandeša.

21.10 Fatijev autogol je peti na šampionatu. Najviše do sada ih je bilo na Mundijalu u Francuskoj - šest.

At this rate (5 own goals in 17 matches), this World Cup will have 19 own goals. The record most in a single World Cup is 6, set in 1998. #WorldCup #RUS #EGY — Gracenote Live (@GracenoteLive) June 19, 2018

21.03 Rusija vodi - 47. minut. Autogol Fatija, koji je nespretno reagovao nakon ubacivanja Golovina.

20.45 Poluvrijeme, Rusija - Egipat 0:0.

20.40 Zaprijetio je Salah, iz teške pozicije je tukao pored gola. Meč sjajnog tempa, dosta uzbuđenja iako nema golova.

20.15 Odličan meč u Sankt Peterburgu. Opasan je i Egipat iz kontri, Trezege je šutirao pored desne stative.

20.05 Počeo je meč u Sankt Peterburgu, i to dominacijom Rusije. Mnogo problema imaju Egipćani na startu, a atmosfera na "Krestovskom" nosi domaćina.

19.47 Egipat još nema pobjedu na svjetskim prvenstvima. Može li da je ostvari na prvoj mundijalskoj utakmici Mohameda Salaha?

19.42 Fudbaler Viljareala Denis Čerišev prvi je ruski igrač koji je dao više od jednog gola na mundijalskoj utakmici još od čuvene "petarde" Olega Salenka protiv Kameruna u Americi 1994.

FACT Denis Cheryshev (2 goals against Saudi Arabia) was the first Russian player to score more than once in a World Cup match since Oleg Salenko scored five times against Cameroon in 1994.



(via @STATSOnThePitch) pic.twitter.com/snEgn3Ce6x — FourFourTwo ⚽️ (@FourFourTwo) June 19, 2018

Čerišev je dao dva gola Saudijskoj Arabiji, može li da pogodi i večeras protiv Egipta?

19.36 Selektor Španije Fernando Jero održao je konferenciju za novinare pred sjutrašnji duel 2. kola grupe B protiv Irana u Kazanju.

"Ovo su vrlo komplikovane utakmice. Ne dobijaš ništa, a možeš mnogo da izgubiš. Svi očekuju pobjedu, očekujemo je i mi, ali Svjetsko prvenstvo je specifično takmičenje. Njemcima se 'dogodio' Meksiko, svakome može da se dogodi nešto slično, a vremena za popravni nema mnogo", upozorio je Jero.

19.16 Ovo su početni sastavi duela Rusija - Egipat u Sankt Peterburgu, koji se igra u 20 časova u 2. kolu grupe A.

The teams are confirmed for #RUSEGY! #EGY fans may recognise a familiar name returning to the Starting XI...#WorldCup pic.twitter.com/K6gN6YCymi — FIFA World Cup 🏆 (@FIFAWorldCup) June 19, 2018

18.58 Ples "Lavova sa Teranange" na stadionu Spartaka - Senegalci su prva i jedina afrička reprezentacija koja je slavila pobjedu u 1. kolu.

Poraženi su Maroko, Egipat, Nigerija i Tunis.

18.50 Gotovo je Moskvi - Senegal je pobijedio Poljsku sa 2:1 i zajedno sa Japanom ostao na vrhu Grupe H.

Japan je šokirao Kolumbiju, Senegal bio bolji od Poljaka - iznenađujući epilog mečeva 1. kola.

Here's how Group H looks at the moment.



Remember, all are potential second round opponents for #ENG if they qualify...https://t.co/8UPEw2gAhe #bbcworldcup #WorldCup pic.twitter.com/P50IjshwOT — Match of the Day (@BBCMOTD) June 19, 2018

18.51 Ekspedicija Saudijske Arabije bezbjedno je sinoć sletjela u Rostov, na sjutrašnji meč protiv Urugvaja, nakon plamena koji se tokom leta pojavio na krilu aviona. Opširnije ovdje.

18.47 Četiri minuta nade za Poljake, plus sudijska nadoknada - Krihovjak je lijepim udarcem glavom smanjio na 2:1 protiv Senegala.

18.41 Jalovi napadi Poljaka na stadionu Spartaka u Moskvi, Senegalci sve bliži pobjedi.

18.35 Brazil je u problemu, Nejmar je zbog povrede skončnog zgloba morao da napusti današnji trening.

"Nažalost, bol koju odsjeća još od utakmice protiv Švajcarske je i dalje prisutna. Nejmar se vraća terapijama i vjerujemo da će sjutra moći da trenira normalno", kazao je doktor brazilske selekcije.

"Karioke" igraju u petak u 14 sati protiv Kostarike drugi meč grupe E. Potrebna im je pobjeda, nakon neplaniranog remija protiv Švajcarske na startu. U svalom slučaju, Brazilci su zabrinuti zbog stanja u kojem nalazi najveća zvijezda tima.

18.31 Ruski "Sport ekspres" proglasio je večerašnji duel "zbornaje komande" protiv Egipta "utakmicom vijeka za ruski fudbal". Najavu meča pročitajte ovdje.

18.29 Objavljeni su sastavi za meč 2. kola grupe A Rusija Egipat, Mohamed Salah kreće od početka! Biće to debi sjajnog napadača Liverpula na svjetskim prvenstvima.

18.20 Kakva greška poljske odbrane - Senegal vodi 2:0! Nesporazum štopera Badnareka i golmana Šćešnjija, napadač Torina Mbaje Diang je odnio loptu i ušetao se u praznu mrežu.

Poljaci su se bunili jer je Nijang bio van terena u trenutku kada su Senegalci krenuli u kontranapad, a sudija mu je pokazao da uđe u igru.

18.16 Prva velika šansa za Poljsku - Pišček je ostao sam na desnoj strani u 56. minutu, ali je slabo šutirao.

18.12 Pokušaj Levandovskog iz slobodnog udarca, intervencija golmana Senegala Ndijaea

18.01 Počelo je drugo poluvrijeme u Moskvi. Senagal vodi protiv Poljske 1:0.

17.37 Vodi Senegal od 38. minuta. Idrisa Gaj je šutirao, a štoper Poljske Cionek skrenuo loptu u svoju mrežu.

17.35 Problem za Brazil. Nejmar je napustio trening. Opširnije čitajte ovdje.

17.30 Loš fudbal na "Otkrijte areni" u Moskvi, nema uzbuđenja, nema opasnih akcija, nema opasnosti pred oba gola...

17.00 Počeo je drugi meč u grupi H, između Poljske i Senegala.

15.49 Veliko iznenađenje u Saransku na startu grupe H - Japan je pobijedio Kolumbiju 2:1.

Japanci su od trećeg minuta imali vođstvo i igrača više, a do pobjede došli u 74. pogotkom Osaka.

15:30 Japan vraća prednost! Strijelac je Juja Osako koji se najbolje snašao posle kornera.

15:19 Par prilika je imao Japan, a Kolumbija je sada uvela i Hamesa Rodrigeza. I dalje miruju mreže u drugom poluvremenu.

14:45 Na poluvrijeme se otišlo sa neriješenim rezultatom. Djelovalo je da će Japan imati kontrolu jer su poveli nakon svega pet minuta, plus imaju igrača više. Kolumbija nije ustuknula i došla je do gola iz slobodnog udarca.

14:40 Kolumbijci stižu do izjednačenja sa igračem manje. Strijelac je Kintero!

Foto: Reuters

14:20 Crveni karton za Sančeza je drugi najbrži u istoriji Mundijala. Teško će iko oboriti rekord Urugvajca Batiste koji je dobio crveni karton u prvom minutu meča protiv Škotske 1986. godine.

Foto: Reuters

14:06 Japan vodi sa 1-0. Strijelac je Šinđi Kagava koji je iskoristio penal.

14:04 Kakav početak meča! Karlos Sančez je dobio crveni karton već u 4. minutu i Japan ima penal.

14:00 Počeo je šesti dan takmičenja. Kolumbija i Japan su otvorili grupu H.

13:30 Poznati su sastavi ekipa.

KOLUMBIJA (4-2-3-1): Ospina - Arijas, Muriljo, D. Sančez, Mohika - Lerma, K. Sančez - Kvadrado, Kintero, Izkjerdo - Falkao.

JAPAN (4-2-3-1): Kavašima - H. Sakai, Jošida, Šođi, Nagatomo - Hasebe, Šibasaki - Haraguči, Kagava, Inuji - Osako.

12:50 Kolumbija počinje prvenstvo bez prve zvijezde - Hamesa Rodrigesa. Njega će u prvih 11 zamijeniti Huan Fernando Kintero.

Foto: Reuters

12:00 Divan gest fudbalera Danske je oduševio čitav svijet! Jonas Knudsen je dobio kćerku na dan kada su igrali sa Peruom, a posle pobjede ga je sačekalo iznenađenje. Njegovi saigrači su skupili novac za privatni avion koji ga je odvezao od Rusije do Danske da bi vidio dijete, a potom ga vratio. Knudsen je propustio samo jedan trening.

Foto: Reuters

11:10 Real Madrid od 2002. redovno dovodi zvijezde Mundijala. Tako su 2014. doveli Hamesa Rodrigeza i Kejlora Navasa, 2010. Mesuta Ozila i Samija Kediru, 2006. Fabija Kanavara i 2002. Ronalda. Mediji se sada pitaju ko će zablistati na ovom Mundijalu i tako se kandidovati za transfer.

Foto: Reuters

10:45 Selektor Argentine Horhe Sampaoli je spremio rezove pred meč sa Hrvatskom. Kristijan Pavon, Gabrijel Merkado i Markos Akunja će biti starteri, a na klupu se sele Anhel Di Marija, Lukas Bilja i Markos Roho.

Foto: Reuters

Postoji mogućnost i da Enzo Perez zamijeni Mezu.

10:15 Japanska princeza Takamodo došla je u Saransk gdje će gledati utakmicu između Japana i Kolumbija.

Foto: Reuters

To je prva posjeta nekog člana japanske kraljevske familije Rusiji posle više od 100 godina.

10:00 Duel Poljske i Senegala će biti duel najvećih zvijezda ta dva tima Roberta Levandovskog i Sadio Manea. Opširnije ovdje.

9:30 Kolumbija i Japan su opet u istoj grupi kao i prije četiri godine u Brazilu. Najavu tog duela koji počinje u 14 sati čitajte ovdje.

9:03 Najbolji igrač Egipta Mohamed Salah postavio je video na Instagramu kojim najavljuje da će igrati večeras.

Prvo kolo svjetskog prvenstva u Rusiji se završava danas, a ujedno mečom Rusije i Egipta počinje druga runda najvećeg sportskog događaja godine.

Dan otvaraju Japan i Kolumbija u 14 časova, a tu grupu zaključuju Senegal i Poljska tri sata kasnije.

Rusija i Egipat igraju u 20 sati.

