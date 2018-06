SEXTACAMPEAO?

Da Brazilci nijesu zaboravili “selesau” debakl iz 2014, pokazuje upravo objavljeno ispitivanje javnog mnjenja. Institut “Datafolha” je saopštio da je čak 53 odsto Brazilaca reklo da ih Mundijal ne interesuje. Tako stoje stvari danas...

Havarija iz 2014. još očigledno u stomilionskoj državi ne može da bude oproštena. Brazilci su, da podsjetim, kao domaćini osvojili tek četvrto mjesto i uz to deklasirani od aktuelnog prvaka Njemačke (1:7). Fudbalska kataklizma, za brazilske prilike, tu nije zaustavljena. Samo dvije godine kasnije na Kupu Amerike petostruki prvaci svijeta eliminisani su već u grupi.

Poslije Mondijala 2014. smijenjen je Skolari koji je Brazilu donio, zasad, posljednju titulu (Južna Koreja i Japan 2002.). Vraćen je Dungakoji je kvalifikacije za ovo prvenstvo počeo porazom od Čilea, u oktobru 2015. ali kasniji šareni rezultati i debakl na Kupu Amerike nekadašnjem kapitenu Brazila donijeli su drugi put otkaz.

Prekid evo sad dugogodišnje agonije pokazalo se danas, počeo je u junu 2016. kad je “selesao” preuzeo Adenor Leonardo - TITE. U Evropi malo poznat, a na prostorima ex-Jugoslavije, pogotovo kod starijih generacija, njegov nadimak je bio vrlo pamtljiv (što bi u Bosni rekli nema bez TITE ništa!).

Danas, u osvit 21. Svjetskog prvenstva, a poslije dvije godine, Tite je doveo Brazil u Rusiju i sad slovi kao favorit broj jedan za titulu. To je mišljenje većine najpoznatijih i najiskusnijih trenera. Aktuelnih i bivših. I ne samo njih. To mišljenje skromno dijelim, a temeljim ga upravo na filozofiji, strategiji i radu sadašnjeg brazilskog selektora. Jer, reprezentativni potencijal Brazila i u minulim decenijama, skoro da nikada nije bio upitan.

Tite je po profesiji mašinski inženjer. Sigurno je da je mnoge elemente iz svog akademskog obrazovanja posredno uveo u igru i taktiku nacionalnog tima. Onome kome ovaj stav može biti problematičan da podastrem jedan primjer. Nije iz fudbala. Riječ je o Nikoli Stameniću, takođe mašinskom inženjeru koji je kao selektor nekadašnje vaterpolo reprezentaciji vratio sjaj i doveo je na svjetski vrh...

Ali, vratimo se Titeu. Ako vam kažem da njegov stručni štab broji 42 osobe, onda će vam biti jasnije kakva je to fudbalska laboratorija. Istina, vi na ekranu, kao i kod drugih selekcija, možete vidjeti sedam do devet stručnih lica, ali to je samo izlog. Uvijek su Brazilci, iako na prvo pogled izgledaju da ih samo samba vuče, imali te “nevidljive stručne fabrike”. Tite je to samo unaprijedio, proširio i usavršio. Daću vam i primjer: njegov prethodnik Dunga je imao 22 saradnika, a Tite 42... Prvi do brazilskog selektora je nekadašnji reprezentativac Silvinjo, do njega takođe bivši reprezentativac dr Kleber, a zlatni Tafarel sa 104 utakmice brine o golmanima.

O brazilskim reprezentativcima naslućujem dosta toga znate. Uostalom, prvih 11, ili ako hoćete 18, igra već godinama u Evropi.

Ipak, kako je svojevremeno rekao najdugovječniji svenjemački selektor Sep Herberger “lopta je okrugla”, pa ostaje u ovom momentu pitanje za milion dolara: hoće li Brazil 2018. postati “sextacampeao”? To ćemo saznati na kraju ruskog ruleta. Ne ruleta u izvornom značenju, već kao metafora, da ne bude zabune, pošto je i ova kolumna ruski rulet.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 5 (1 glasova)