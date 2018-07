Svijet je 60 godina čekao da se pojavi Kilijan Mbape: Legenda je počela

Kilijan Mbape - nova fudbalska senzacija, francuski i svjetski superstar.

Danas na najvećoj mogućoj sceni i to kao tek treći inejdžer koji je igrao u finalu Svjetskog prvenstva, a prvi poslije 60 godina koji je postigao gol u najvećoj utakmici!

Urugvajac Ruben Moran imao je 18 godina, kada je upisao svoj prvi nastup u nacionalnom timu uknjižio u meču sa Brazilom 1950. godine, koji nije bio klasično finale, već posljednji meč, koji je odlučivao o šampionu (sistem takmičenja je tada bio drugačiji).

Prvi igrač mlađi od 20 godina koji je zaigrao u finalui bio je - Pele.

Bio je to meč za istoriju. Tada 17-godišnji velemajstor riješio je finale sa Švedskom 5:2, 1958. godine. Postigao je dva gola i legenda je počela.

Šest decenija kasnije pojavio se Mbape, pogodio gol Hrvatske.- da li je najavio ulazak među legende.

Pele mu je poželio dobrodođlicu.

Only the second teenager to have scored a goal in a #WorldCupFinal! Welcome to the club, @KMbappe - it's great to have some company! // O segundo adolescente a marcar um gol em uma final de #CopaDoMundo! Bem-vindo ao clube, Kylian - é ótimo ter a sua companhia! https://t.co/g8b2gLTy7B