Tite: Patili smo dva meča, ali ovo je Svjetsko prvenstvo

Brazilci lakše dišu nakon prve pobjede na Mundijalu, ostvarene protiv Kostarike golovima Kutinja i Nejmara u sudijskoj nadoknadi.

"Prvo poluvrijeme je bilo teško, u drugom smo imali dosta šansi, mogli smo i ranije da postignemo gol. Ako smo patili na prve dvije utakmice, to je samo zbog toga što je ovo Svjetsko prvenstvo - svi igraju fudbal, timovi su izjednačeni, a prostor za grešku je sužen. Pogledajte ostale favorite - igraju na pobjedu, ali to ide teško, obično ne pobijede, a kada pobijede to je 1:0", kazao je selektor Tite.

"Igrali smo na pobjedu protiv Kostarike i drago mi je što smo našli način da je ostvarimo. Na isti način ćemo igrati u posljednjem kolu protiv Srbije".

Kutinjo je postigao drugi gol na Mundijalu i proglašen je za igrača utakmice protiv Kostarike.

"Teška utakmica, kao što smo i očekivali, pobjeda ostvarena golovima u posljednjem minutu, ali vrijedi isto kao da je ostvarena u 1. minutu. Bili smo strpljivi i mentalno jaki. To je ono što profesor (Tite) uvijek traži od nas", kazao je Kutinjo.

