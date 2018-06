Tramp, japanska princeza i LGBT zajednica sada veličaju Rusiju

Iako je zapadni svijet svim silama se trudio da omalovaži Rusiju, političari su, naročito u Engleskoj javno pozivali na bojkot upoređujući režim u Rusiji sa nacističkom Njemačkom iz 1939. godine... Rusija organizuje najbolji Mundijal u istoriji.

"Znam da Rusija u dijelu organizacije Mundijala radi fantastičan posao. A imam najpouzdaniju informaciju - moj sin je pasionirani zaljubljenik u fudbal i sve prati. Rusija je to uradila tako dobro da je interesantno čak i ljudima koji ne prate taj sport. Postavili su nam standarde koje moramo dostići 2026. godine kada ćemo sa Kanadom i Meksikom organizovati Mundijal. Borio sam se za tu čast da buidemo domaćini, i srećan sam što nam je Fifa ukazala povjerenje", kazao je Donald Tramp, predsjednik Amerike.

A kada i najviša predstavnica najorganizovanije zemlje na svijetu, princeza Hisako Takamada kaže da je sve super organizovano...onda tek Rusija ima prava da likuje. A predstavnik carske japanske loze u Rusiji je prvi put nakon 102 godine!

Presrećni su i puni hvale akteri, treneri, igrači svih selekcija i to ne samo kvalitetom terena i stadionima...

Najveće priznanje ipak stiže od LGBT populacije. LGBT navijači "Gordog Albiona" usudili su se da budu dio od tek 2.500 navijača iz Engleske koji su došli u Rusiju za prvi meč Engleske.

"Znali smo da je u Rsuiji zabranjena gej propaganda, i to zakonski, ali se ispostavilo da nije kažnjivo biti pripadnik LGBT. Čak štaviše, svuda su ljudi dobronamjerni, lijepo smo dočekani i svuda nam se nudi pomoć. Došli smo uprkos velikoj propagandi koja se vodila, i očekivali smo da ćemo morati da se izborimo sa velikom agresijom...ali ništa od svega toga. Mi, engleski navijači mi se čini da smo još toplije prihvaćeni od drugih, možda baš i zbog naglašenog lošeg stava i odnosa između dvije zemlje. I zaista uživamo u Mundijalu i u Rusiji, a primijetili smo i naš baner da bez cenzure prikazuju televizije u Rusiji", kazala je Di Kaningem, vođa navijačke gripe "3 lions pride".

"Sada likujemo, uživamo, a da nismo dolazili kao navijači Mančester junajteda ili Liverpula u Rusiju, i mi bismo povjerovali medijskoj harangi u našoj zemlji. Znali smo da nema problema, ali je trebalo u to ubijediti sestre, vjerenice...ispratile su nas kao da se posljednji put gledamo. Sve su to uradili mediji u Velikoj Britaniji", smijali su se engleski navijači koji su Mundijal dočekali kao najmalobrojnija navijačka grupa.

Foto: Sports.ru

Svijet je upoznao Rusiju, širokogrudu i dobronamjernu, ali i Rusi su nešto naučili.

"Mislio sam da je to to i ne postoji veća navijačka strast od one koju sam osjetio na tribini sa navijačima Perua. Ali, onda sam bio na utakmcii Portugal - Iran. E to treba doživjeti, Iranci su najbolji i najvatreniji navijači. To je prosto nevjerovatno", kazao je Denis Glušakov, fudbaler Spartaka koji se trudi da u svojstvu navijača osjeti Mundijal nakon što mu je izmakao poziv da bude među 23 člana "zbornaje".

Foto: Twitter

Ocijeni: 1 2 3 4 5 0 (0 glasova)