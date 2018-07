Uživo: Francuska - Hrvatska 4:2, Ljoris dao nadu Hrvatskoj, kakva glupost golmana "trikolora"

69. minut - kakva glupost Ljorisa, driblao je pred svojim golom, a lopta se od Mandžukićeve noge odbila u mrežu.

Danilo Mitrović sa Lužnjikija: Sve je gotovo - velemajstor, velemajstorski. Najmlađi strijelac u istoriji svjetskih prvenstava još od legendarnog Pelea predstavio se i na najvećoj mogućoj sceni, u finalu.

Kilijan Mbape je novi kralj fudbala, a Francuzi su novi svjetski prvaci! Mnogo ubjedljiviji rezultat nego što to pokazuje odnos snaga na terenu, ali tako igraju timovi ispunjeni klasom - 4:1 za “trikolore”, Hrvatska je nokautirana

63. minut - Kilijan Mbape je riješio finale. Vihorni napadač, vunderkind, budući najbolji igrač svijeta, postao je drugi tinejdžer strijelac u finalu Mundijala. Prvi je bio - Pele!

59. minut - Pol Pogba za 3:1. Nigdje ga nije bilo, daleko od gola, bez lopte, a onda je pokazao moć. Grizman je odložio loptu, a as Junajteda ostavio Subašića ukopanog.

Danilo Mitrović sa Lužnjikija: Kakav propust redara, četvorica navijača, obučeni kao direktori, u odijelu i sa kravatama, utrčali su na teren. Jedan se čak i vukao sa Mariom Mandžukićem.

54. minutu - Kante izlazi, bio je slab danas. Umjesto njega N'Zonzi.

52. minut - Mbape je pobjegao Vidi, Subašić je skratio ugao i zaustavio šut vihornog tinejdžera iskosa sa desne strane.

48. minut - opasna je Hrvatska. Rebić iskosa sa lijeve strane, Ljoris u korner.

47. minut - prvi šut Francuske u gol Subašića, ne računajući penal Grizmana. Grizman ga je i uputio sa 20-ak metara.

Počelo je drugo poluvrijeme.

Danilo Mitrović sa Lužnjikija:Tamni oblaci nadvili su se iznad stadiona Lužnjiki, kao da se sprema kiša, a Francuzi odlaze na pauzu sa prednošću 2:1. Veličanstveno poluvrijeme u finalu 21. Svjetskog prvenstva - golovi, uzbuđenja, VAR tehnologija...

Dobra igra Hrvatske, ali i dvije neopreznosti junaka polufinala polufinala protiv Engleza, Mandžukića i Perišića. Francuzi kažnjavaju i najmanji propust...

Poluvrijeme. Francuska vodi 2:1, autogolom Mandžukiča i golom Grizmana iz penala, koji je dosuđen uz pomoć VAR-a. Perišić strijelac za Hrvatsku.

45+3. minut - dva jeftina, nesrečna gola primili su Hrvati, ali se ne predaju.

Danilo Mitrović sa Lužnjikija: Tenzija je pod svodovima “Lužnikija” doslovno rezala vazduh kada je sudija Pintana otišao do televizora pored terena, da pogleda da li je lopta zaista pogodila Ivana Perišića u ruku. Prvi put u istoriji finala svjetskih prvenstava dosuđen je penal uz pomoć video-tehnologije, a Francuzi ponovo ponovo vode...

Ponovo iz prekida, još jednom Hrvati gube u nokaut fazi. Antoan Grizman je postigao četvrti gol na Mundijalu, treći iz prekida.

36. minut - Antoan Grizman nije pogriješio, Francuska vodi 2:1.

34. minut - VAR na sceni. Pitana traži snimak situacije, u kojoj je lopta pogodila u ruku Perišića. Penal za Francusku!

Danilo Mitrović sa Lužnjikija: I četvrti put, Hrvati se vraćaju - kakav gol Ivana Perišića, 1:1 u Moskvi. Sve kreće od nule, a finale je već epsko.

28. minut - Hrvatska ponovo pokazuje karakter - Ivan Perišić 1:1. Sjajan gol asa Intera, udarac sa 13-14 metara u donji lijevi ugao.

26. minut - prvi žuti karton. Kante zbog faula nad Perišićem.

Danilo Mitrović sa Lužnjikija: Kao da se slutilo nešto ovako - prvi ozbiljni prelazak Francuza na protivničku polovinu, prvi prekid, i prvi gol. Centaršut Grizmana, a junak polufinalnog duela Hrvata protiv Engleza, sada se pretvorio u tragičara. Mario Mandžukić zakačio je loptu glavom i poslao je u sopstvenu mrežu.

Opet Hrvati gube u prvom poluvremenu, četvrti put u nokaut fazi. Mogu li i četvrti put da se vrate?

18. minut - prvi napad i odmah gol. Francuska vodi 1:0.. Autogol Mandžukića. Grizman je ubacio iz prekida, a napadač "vatrenih" skrenuo loptu u svoju mrežu.

17. minut - prvi put Francuska ulazi u opasnu zonu. Mbape je riješio jedan na jedan sa Vidom, ali je dobro reagovao Lovren...

Danilo Mitrović sa Lužnjikija: Petnaest minuta igre, Didije Dešan je ustao sa klupe, prvi put. Francuzi još nisu zaprijetili, ali tek je početak...

Danilo Mitrović sa Lužnjikija: “Malo vas je, malo vas je...”, rugaju se hrvatski navijači francuskim. Hrvati dominiraju na startu - i na tribinama, i na terenu.

11. minut - nervozan početak Francuske, Hrvatska konstantno na polovini rivala.

Danilo Mitrović sa Lužnjikija: Dva bijega Perišića i Vrsaljka - bez konkretnog rezultata, ali je Hrvatska dobro ušla u utakmicu. Francuska još rezervisana

4. minut - Hrvatska kontroliše loptu na početku, opasan centaršut Vrsaljka raščistili su Varan i Umtiti.

Danilo Mitrović sa Lužnjikija: Za razliku od polufinalnog duela sa Engleskom, hrvatski navijači su na južnoj, a ne na sjevernoj tribini. Oba sprata stadiona Lužnjiki obojena su kockicama, Hrvati će imati veću podršku od Francuza, koji su na sjeveru.

Jedno srce, jedna snaga, moja zemlja Hrvatska - piše na velikoj zastavi hrvatskih navijača istaknutoj za vrijeme intoniranja himne.

Počeo je meč.

Marseljeza i Lijepa naša su odsvirane, slijedi kulminacija.

Danilo Mitrović sa Lužnjikija: Kao što je i počelo, tako se i završava sjajno Svjetsko prvenstvo u Rusiji. Festivalska atmosfera je na Lužnjikiju, navijači uživaju, ali i jedva čekaju početak utakmice.

U toku je svečana ceremonija zatvaranja, sa Vilom Smitom, kao glavnom zvijezdom. Američki glumac i reper otpjevao je himnu Svjetskog prvenstva "Live it Up", sa Niki Džam i kosovskom pjevačicom Erom Istrefi.

Ne postoji veća utakmica od finala Svjetskog prvenstva, iako je najčešće mjesto na najvećoj mogućoj sceni rezervisano samo za fudbalske gigante.

Prvi put u istoriji, u borbi za trofej neće biti jedne od četiri velesile - Brazila, Njemačke, Italije i Argentine, kao i Holandije. Bar jedna od pet ovih selekcija igrala je u finalu, od 1930. godine do danas.

Danas najveća pozornica pripada Francuskoj, treći put u istoriji, i Hrvatskoj, debitantu i senzaciji.

Moskva je mjesto istorijskog duela, Lužnjiki centar svijeta...

The Trophy has arrived at Moscow's Luzhniki Stadium...

Ova 22 momka idu u završnu borbu - poznati su sastavi timova.

Nepromijenjeni su u odnosu na polufinalne mečeve, Dešan i Dalić vjeruju tim momcima.

The team news is in...



Here are your Starting XIs, #FRA and #CRO fans!