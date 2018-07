Uživo: Hrvatska - Francuska 0:0, "vatreni" krenuli vatreno

Danilo Mitrović sa Lužnjikija: Petnaest minuta igre, Didije Dešan je ustao sa klupe, prvi put. Francuzi još nisu zaprijetili, ali tek je početak...

Danilo Mitrović sa Lužnjikija: “Malo vas je, malo vas je...”, rugaju se hrvatski navijači francuskim. Hrvati dominiraju na startu - i na tribinama, i na terenu.

11. minut - nervozan početak Francuske, Hrvatska konstantno na polovini rivala.

Danilo Mitrović sa Lužnjikija: Dva bijega Perišića i Vrsaljka - bez konkretnog rezultata, ali je Hrvatska dobro ušla u utakmicu. Francuska još rezervisana

4. minut - Hrvatska kontroliše loptu na početku, opasan centaršut Vrsaljka raščistili su Varan i Umtiti.

Danilo Mitrović sa Lužnjikija: Za razliku od polufinalnog duela sa Engleskom, hrvatski navijači su na južnoj, a ne na sjevernoj tribini. Oba sprata stadiona Lužnjiki obojena su kockicama, Hrvati će imati veću podršku od Francuza, koji su na sjeveru.

Jedno srce, jedna snaga, moja zemlja Hrvatska - piše na velikoj zastavi hrvatskih navijača istaknutoj za vrijeme intoniranja himne.

Počeo je meč.

Marseljeza i Lijepa naša su odsvirane, slijedi kulminacija.

Danilo Mitrović sa Lužnjikija: Kao što je i počelo, tako se i završava sjajno Svjetsko prvenstvo u Rusiji. Festivalska atmosfera je na Lužnjikiju, navijači uživaju, ali i jedva čekaju početak utakmice.

U toku je svečana ceremonija zatvaranja, sa Vilom Smitom, kao glavnom zvijezdom. Američki glumac i reper otpjevao je himnu Svjetskog prvenstva "Live it Up", sa Niki Džam i kosovskom pjevačicom Erom Istrefi.

Ne postoji veća utakmica od finala Svjetskog prvenstva, iako je najčešće mjesto na najvećoj mogućoj sceni rezervisano samo za fudbalske gigante.

Prvi put u istoriji, u borbi za trofej neće biti jedne od četiri velesile - Brazila, Njemačke, Italije i Argentine, kao i Holandije. Bar jedna od pet ovih selekcija igrala je u finalu, od 1930. godine do danas.

Danas najveća pozornica pripada Francuskoj, treći put u istoriji, i Hrvatskoj, debitantu i senzaciji.

Moskva je mjesto istorijskog duela, Lužnjiki centar svijeta...

The Trophy has arrived at Moscow's Luzhniki Stadium... #WorldCupFinal pic.twitter.com/2ubabJaBFy

Ova 22 momka idu u završnu borbu - poznati su sastavi timova.

Nepromijenjeni su u odnosu na polufinalne mečeve, Dešan i Dalić vjeruju tim momcima.

The team news is in...



Here are your Starting XIs, #FRA and #CRO fans! #FRACRO // #WorldCupFinal pic.twitter.com/f5v1NuaCtJ