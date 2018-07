Uživo: Hrvatska - Francuska, poznati sastavi timova u istorijskoj utakmici

Ne postoji veća utakmica od finala Svjetskog prvenstva, iako je najčešće mjesto na najvećoj mogućoj sceni rezervisano samo za fudbalske gigante.

Prvi put u istoriji, u borbi za trofej neće biti jedne od četiri velesile - Brazila, Njemačke, Italije i Argentine, kao i Holandije. Bar jedna od pet ovih selekcija igrala je u finalu, od 1930. godine do danas.

Danas najveća pozornica pripada Francuskoj, treći put u istoriji, i Hrvatskoj, debitantu i senzaciji.

Moskva je mjesto istorijskog duela, Lužnjiki centar svijeta...

The Trophy has arrived at Moscow's Luzhniki Stadium... #WorldCupFinal pic.twitter.com/2ubabJaBFy

Ova 22 momka idu u završnu borbu - poznati su sastavi timova.

Nepromijenjeni su u odnosu na polufinalne mečeve, Dešan i Dalić vjeruju tim momcima.

The team news is in...



Here are your Starting XIs, #FRA and #CRO fans! #FRACRO // #WorldCupFinal pic.twitter.com/f5v1NuaCtJ