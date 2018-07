"Vatrenima" stigla neočekivana podrška

Reprezentaciji Hrvatske koja je sinoć osigurala mjesto u finalu Svjetskog prvenstva u Rusiji stigla je neočekivana podrška.

Naime, na društvenoj mreži Instagram, poznati američki reper Snoop Dogg je na oduševljenje navijača "Vatrenih" objavio fotografiju na kojoj pozira u dresu reprezentacije Hrvatske.

A post shared by snoopdogg (@snoopdogg) on Jul 11, 2018 at 1:43pm PDT

Kontroverzni reper koji je često dolazio u sukob sa zakonom, poznat je po hitovima kao što su "Gin and Juice", "Who Am I?", "Nuthin' but a 'G' Thang"...

