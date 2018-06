ZAVRŠEN 9. DAN: Šaćiri rasplakao Srbiju, Brazil u nadoknadi srušio Kostariku, Nigerija igrala za sebe i Argentinu

LIVE BLOG

22.32 Napadać Srbije Aleksandar Mitrović je deprimiran zbog poraza od Švajcarske. Opširnije OVDJE.

21.53 Kraj u Kalinjingradu, Švajcarska je preokrenula protiv Srbije i praktično osigurala plasman u osminu finala. Srbi nemaju izbora, u posljednjem kolu moraju da savladaju Brazil ili idu kući.

21.47 Džerdan Šaćiri je heroj Švajcarske! Krilni napadač rođen u Gnjilanu, koji je bio u centru pažnje zbog "zapaljivih" izjava, u 90. minutu je dao gol za preokret. Šačiri je bio na svojoj polovini kada mu je Akanđi uputio loptu, a onda je protutnjao pored Tošića i savladao nemoćnog Stojkovića.

21.41 Gavranović opet u šansi, ali nije savladao Stojkovića. Nije suđen ofsajd, a bio je, tako da bi gol bio poništen i da je postignut, alli na asistenciju VAR-a.

21.31 Mario Gavranović je izašao sam ispred Stojkovića i pogodio spoljni dio mreže. I da je dao gol ne bi važio, jer je bio u ofsajdu.

21.25 Šansa za Srbiju - Kolarov je ubacio oštro po zemlji, Mitrović bio kratak za metar.

21.15 Umalo preokret Švajcarske! Šaćiri je pogodio stativu Stojkovićevog gola.

21.09 Kakav gol Granita Džake! Brz napad Švajcarske, Kolarov je blokirao šut Šačirija, ali je lopta došla do veziste Arsenala, koji je snažno odapeo i savladao nemoćnog Stojkovića!

JWPlayer video mesto

20.48 Završeno je prvo poluvrijeme u Kalinjingradu, koje je bilo veoma uzbudljivo. Švajcarci su držali loptu, ali su Srbi konkretniji - Aleksandar Mitrović je pogodio u 5. minutu, a u 43. je Duško Tošić promašio loptu kad je bio sam kao duh na petercu. Za Švajcarsku samo jedan zicer, Blerima Džemailija u 29. minutu, kada je sjajno reagovao Vladimir Stojković.

20.46 Nova šansa za Srbiju - Mitrović je spustio loptu Tadiću, koji je šutirao iz prve sa 20 metara, ali je prebacio prečku za 30-ak centimetara.

20.43 U jeku ofanzive Švajcarske, Srbija propušta zicer za 2:0. Duško Tošić je bio sam kao duh na petercu nakon kornera Dušana Tadića, ali je promašio cijelu loptu.

20.32 Opet Švajcarci prijete. Džemaili je bio u dobroj situaciji, ali vjerovatno ni sam ne zna kome je asistirao.

20.29 Zicer za Blerima Džemailija nakon asistencije Stivena Cubera, ali sjajno brani Vladimir Stojković.

20.25 Šutirao je Akanđi nakon kornera Rodrigesa, bez opasnosti.

20.15 Pokušao je i Sergej Milinković-Savić sa 20 metara, ali je lopta otišla daleko od stative.

20.13 Mitrović je šutirao glavom sa ivice šesnaesterca nakon centaršuta Ivanovića, ali preko prečke.

20.10 Blerim Džemaili je imao šansu da izjednači, ali je sa 10 metara šutirao pored desne stative.

20.05 Sada nema spasa za Švajcarce! Pola minuta nakon što mu je Zomer odbranio, Mitrović je nakon centaršuta Dušana Tadića pogodio za vođstvo Srbije!!!

20.05 Velika šansa za Srbiju - centrirao je Luka Milivojević, glavom šutirao Aleksandar Mitrović, ali je Jan Zomer odbranio.

20.04 Počeo je meč Srbija - Švajcarska. "Orlovi" su visokim presingom na početku zbunili rivala, ali su se Švajcarci oslobodili, a prvi je šut oprobao Granit Džaka.

19.04 Švajcarci su izveli isti tim koji je remizirao sa Kostarikom, a Mladen Krstajić je napravio samo jednu promjenu u odnosu na sastav iz duela sa Kostarikom - Filip Kostić je u prvih 11 umjesto Adema Ljajića.

18.55 Gotovo je u Volgogradu, Nigerija je savladala Island sa 2:0. Tom rezultatu se raduju Afrikanci, ali i Argentinci, koji u posljednjem kolu moraju da dobiju "superorlove" i domognu se osmine finala. Doduše, moguće je da će odlučivati gol-razlika, jer će Islanđani igrati protiv bezbrižnih Hrvata i ako pobijede istom razlikom kao "albiselesti" biće 2. u grupi D. Nigeriji je, s druge strane, dovoljan i bod za osminu finala.

#CRO are guaranteed to be Group D winners, but who will join them?



A massive win for #NGA means it is all to play for! #NGAISL pic.twitter.com/Fdlqqfsl4v — FIFA World Cup 🏆 (@FIFAWorldCup) June 22, 2018

18.51 Meč u Volgogradu se bliži kraju, a u Kalinjinjgradu se igra duel Švajcarske i Srbije.

Švajcarci su već objavili sastav.

18.40 Najbolji igrač Islanda Gilfi Sigurđson je šutirao preko gola, meč je praktično riješen!

18.39 Sudija gleda VAR i pokazuje na penal nakon starta Ebuehija nad Sigurđarsonom.

18.34 Musa je opet pogodio i praktično riješio meč! Nigerija vodi 2:0 i imaće tri boda, ali se raduju i Argentinci, kojima je pobjeda Afrikanaca bila neophodna da bi zavisili samo od sebe. Napadač CSKA je ponovo realizovao kontru, s tim da je ovog puta praktično sve sam uradio.

18.15 Nigerijci su nakon gola potpuno preuzeli kontrolu, sada je Haldorson morao da spasava nakon šuta Ndidija.

18.08 Nigerija vodi! "Superorlovi" su izvanredno izveli kontru, koju je krunisao Ahmed Musa - napadač CSKA je na asistenciju Viktora Mozesa dao sjajan gol u 49. minutu.

17.47 Bez golova u 1. poluvremenu utakmice Nigerija - Island u Volgogradu. Tim iz ostrva u Atlantiku je bio za nijansu bolji, ali nije iskoristio jedinu stopostotnu šansu u 45. minutu.

17.46 Korner je izveo Sigurđson, a Bođvvarson je šutirao pored gola. Mogao je bolje.

17.44 Zicer za Fibogasona nakon sjajnog centaršuta Glfija Sigurđsona, ali lopta odlazi pored stative.

17.14 Zanimljiva situacija na treningu fudbalera Njemačke. Opširnije OVDJE.

17.05 Island je odlično počeo meč, dva puta je zaprijetio Gilfi Sigurđson, ali još je 0:0.

16.12 U 17 časova počinje meč Nigerija - Island, a pobjeda "ribara" bi praktično poslala Argentince kući. Pogledajte startne postave.

FIVE MINUTE POLL!



Simple question: what will happen in #NGAISL? — FIFA World Cup 🏆 (@FIFAWorldCup) June 22, 2018

Okay - now for Match 2!



Here are the teams for #NGAISL 👇 pic.twitter.com/AOgHVq8QVP — FIFA World Cup 🏆 (@FIFAWorldCup) June 22, 2018

16.00 Nejmarove suze na kraju meča pokazuju koliko je ova pobjeda značajna Brazilcima, a pogotovo njemu, od kojeg nacija zaluđena fudbalom očekuje najviše.

Neymar bursts into tears on the pitch after the final whistle. Pressure of carrying the hopes of a nation on your shoulders, this must be tough. pic.twitter.com/cHhzaHQsE0 — Photos of Football (@photosofootball) June 22, 2018

15.54 Brazilci imaju četiri boda nakon dvije utakmice i još nisu u osmini finala. Kostarika sigurno neće biti, jer joj je ovo drugi poraz. Srbije ima tri, a Švajcarska jedan bod pred večerašnji duel u Kalinjingradu.

15.53 Brazil u posljednjim sekundama meča potvrđuje pobjedu iz kontre golom Nejmara na asistenciju Daglasa Koste.

15.50 Nova šansa za Brazil - nakon duplog pasa sa bivšim saigračem iz Liverpula Kutinjom probao je Firmino, ali nije bio precizan.

JWPlayer video mesto

15.47 Brazil je konačno probio bedem Kostarike - nakon 20 sekundi sudijske nadoknade, Filipe Kutinjo je konačno savladao Kejlora Navasa! Golu je prethodio odličan skor Roberta Fimrina, Gabrijel Žezus je samo dodirnuo loptu i tako je namjestio Kutinju. As Barselone je dao oba gola za "selesao" u Rusiji.

15.43 Kazemiro je šutirao snažno sa 20 metara, ali je Navas opet siguran. Još samo tri minuta do kraja.

15.35 Holandski sudija je nakon pregleda VAR-a promijenio odluku!!!

Neymar's penalty claim denied with assist of VAR#BRAxCRC pic.twitter.com/Vbrn9s4u61 — Zuri News (@Zuri_News) June 22, 2018

15.34 Penal za Brazil! Gonsales je rukama zaustavio Nejmara, as PSŽ-a se bacio, a Bjern Kajpers pokazao na bijelu tačku.

15.27 Nejmar je promašio novi zicer, ovog puta nakon prve greške danas sjajnog Gamboe. Kostarikanci ga sjajno čuvaju, a i on se prelako baca, što je predmet šala na Tviteru.

#BRAxCRC

When Neymar touch the Ball Costa Rica players be like 😭😢😂😂 pic.twitter.com/b1ArsRpEds — Touch My Blood 🇿🇦 (@_kagisojiyane) June 22, 2018

15.23 Tite daje sve na napad - Roberto Firmino je zamijenio Paulinja.

15.14 Brazil opet prijeti, ali Navas brani šut Kutinja.

15.12 Novi zicer za Brazil u 56. minutu, Navas opet fenomenalan i brani šut Nejmara

15.06 Ofanziva Brazila i nekoliko fenomenalnih šansi - Kejlor Navas je spasio dva puta, potom je Gabrijel Žezus pogodio prečku, a nakon šuta Filipea Kutinja defanzivac Kostarike Kristijan Gamboa je spriječio siguran gol.

15.03 Daglas Kosta je zamijenio Vilijana

14.46 Poluvrijeme u Sankt Peterburgu. Brazil nije oduševio, veliki favorit nikako da probije odbrambeni bedem "tikosa".

14.41 Marselo je opet šutirao, ali je Navas lako odbranio.

14.27 Odmah nakon poništenog pogotka velika šansa i za Nejmara, koji je loše primio loptu i omogućio Navasu da interveniše.

14.26 Opravdano je poništen gol Gabrijela Žezusa, koji je bio u ofsajdu kada je Marselo šutirao ka mreži saigrača iz Reala, Kejlora Navasa.

14.15 Brazil dominira, ali je prva zaprijetila Kostarika - Kristijan Gamboa je odlično uposlio Selsa Borhesa, koji je šutirao tik pored lijeve stative.

13:52 Nejmar kao najveća zvijezda utakmice igra protiv Kostarike, a ovog puta se mnogo više očekuje od petostrukog prvaka planete.

Nejmar Foto: Reuters

13:42 [FOTO] Boje navijača...

Navijači Kostarike Foto: Reuters

Navijači Brazil Foto: Reuters

13:36 Igrači Kostarike na terenu:

Foto: Reuters

13:30 Brazil će danas predvoditi prva zvijezda ekipe, od povrede oporavljeni Nejmar, a sa njim su u startnoj postavi još i Beker, Silva, Miranda, Marselo, Fagner, Kazemiro, Kutinjo, Paulinjo, Vilijan i Žezus.

Sa druge strane, za Kostariku će od 14 sati igrati Navas, Kosta, Gonzalez, Duarte, Ovijedo, Gamboa, Borhes, Brajan, Guzman, Venegas, Urenja.

#BRACRC



The teams are in for the first match of the day! #WorldCup pic.twitter.com/OwQiIh2PY0 — FIFA World Cup 🏆 (@FIFAWorldCup) June 22, 2018

13:12 [FOTO] Zeleno-žuta dominacija na tribinama >>>

Foto: Reuters

13:02 Srbija-Švajcarska (20h): Bitka za Kalinjingrad - Srbija i Švajcarska za osminu finala >>>

„Orlovi” su u 1. kolu grupe E savladali Kostariku sa 1:0, dok su Švajcarci iznenadili prvog favorita Mundijala Brazil i oteli mu bod (1:1). Pobjednik večerašnjeg meča završiće posao, remi produžava nadu, poraz gura u ambis... Bitka za

Foto: Reuters

Kalinjingrad je bila jedna od ključnih u Drugom svjetskom ratu, možda i ova večerašnja bude odlučujuća za Srbe ili Švajcarce.

12:23 Fanovi Brazila već na tribinama:

Foto: Reuters

11:46 Porazom od Hrvatske šanse Argentine da prođe u drugu fazu dramatično su pale, ali još postoje, cijene fudbalski stručnjaci.

11:43 Mačak Ahil predviđa pobjednika meča Brazil-Kostarika (na programu od 14h)

Foto: Reuters

11:36 Fudbaler Srbije Antonio Rukavina istakao je da je cilj reprezentacije da prođe grupnu fazu na Svjetskom prvenstvu u Rusiji.

"Mislim da bi ova generacija, govorim o nama starijima kojima je ovo vjerovatno posljednje veliko takmičenje, mogla reprezentativnu karijeru da završi tako što će ući u istoriju. Mislim da bismo to učini osvajanjem četiri boda, pošto reprezentacija Srbije nikad nije osvojila više od tri. Ipak, nećemo se zadovoljiti određenim brojem bodova. Prvo je cilj bio da se plasiramo na Svnetsko prvenstvo, sada je cilj da prođemo grupu", kazao je Rukavina.

11:10 Nigerija-Isaland (17h): "Super orlovi" ili "ribari": Bez kalkulacija u Volgogradu >>>

10:37 Negativni rekord

Švajcarska je do sada kroz istoriju odigrala 34 utkamice na Mundijalu i, prema pisanju njihovih medija, nikada nije šutnula penal na Svjetskom prvenstvu.

Šutirali su penale, ali samo one poslije produžetaka.

10:13 Brazil-Kostarika (14h): "Selesao" pod pritiskom, Nejmar pod upitnikom >>>

9:54 Portugalci na treningu:

Foto: Reuters

9:52 Sastav Srbije za meč sa Švajcarskom: Stojković - Ivanović, Milenković, Tošić, Kolarov - Matić, Milivojević - Tadić, Milinković-Savić, Kostić - Mitrović.

9:49 Modrić: Mesi ne može sam

Kapiten fudbalske selekcije Hrvatske Luka Modrić kazao je da je ekipa pružila savršenu partiju u pobedi nad Argentinom (3:0) i da Lionel Mesi ne može sam da igra protiv njih.

"Odigrali smo perfektno i zato smo ubjedljivo pobijedili Argentinu za plasman u drugi krug. Bili smo uvjereni da možemo da upišemo tri boda, to smo pokazali na terenu. Morali smo da budemo na ovom nivou kako bismo slavili nad Argentinom", rekao je Modrić.

Modić Foto: Reuters

Vezista Real Madrida nije hteo da otkiva mane Argentinaca, ali je bio jasan.

"Mesi ne može sve sam", rekao je Modrić.

9:30 Rusija u znaku fudbala: Fotoreporteri agencije Reuters zabilježili su zanimljiv detalj u jednom toaletu u Sankt Peterburgu.

Foto: Reuters

9:04 Hrvatska je u četvrtak deklasirala Argentinu, a nimalo lako nije bilo Dijegu Maradoni na terenu.

Diego Maradona went from jumping with joy to rubbing his eyes in disbelief... the World Cup legend's rollercoaster night https://t.co/nwo5wNyApf #WorldCup pic.twitter.com/wCvUYOso4F — MailOnline Sport (@MailSport) June 22, 2018

8:57 Nemanja Matić (Srbija) ističe da su svi u timu svjesni da pobjeda donosi plasman u nokaut fazu.

7:35 Selektor Srbije Mladen Krstajić odlučio je da meč sa Švajcarcima ne započne istih 11 igrača kao u meču prvog kola protiv Kostarike (1:0), pišu srpski mediji.

Osvježenje bi trebalo da bude Filip Kostić koji će u prvoj postavi zamijeniti Adema Ljajića jer, navodno, nije odigrao na svom nivou duel protiv Južnoamerikanaca.

Krstajić Foto: Reuters

7:30 Utakmicama drugog kola u grupama D i E danas će biti nastavljeno takmičenje na Svjetskom fudbalskom prvenstvu u Rusiji.

U D grupi, rivali će u 17 sati u Volgogradu biti Nigerija i Island.

Za 14 sati u Sankt Petersburgu zakazan je duel Brazila i Kostarike u E grupi.

U drugom meču te grupe, u 20 sati u Kalinjingradu, sastaće se Srbija i Švajcarska.

GRUPA E:

Brazil - Kostarika (14h)

Srbija - Švajcarska (20h)

GRUPA D:

Nigerija - Island (17h)

Ocijeni: 1 2 3 4 5 4 (7 glasova)