"Ajkule" čekirale vizu za finalni turnir

Najveći vaterpolo duel u Podgorici još od 2009. godine i finala Svjetske lige protiv Hrvatske opet je završen velikim slavljem - glavni grad je ponovo imao privilegiju bude domaćin utakmice u kojoj "ajkule" rade nešto veliko.

Ovog puta je, istina, ulog bio manji nego prije nešto manje od devet godina, ali pobjeda protiv Srbije nikada ne treba da se shvati olako - crnogorski vaterpolisti savladali su "delfine" rezultatom 11:8 i napravili ogroman korak na finalnom turniru Svjetske lige.

Magična prednost od tri razlike se tražila od prvog minuta borbe "ajkula" i "delfina" (u Nišu je bilo 7:4 za tim Dejana Savića), Crna Gora je u dobrom dijelu meča i imala, a stigla je i do plus četiri (8:4) početkom treće četvrtine kada je pogodio Aleksandar Ivović.

Izgledalo je tada da domaćin drži protivnika u šaci, stvorio je još tri ozbiljne šanse da ode i na 9:4, ali je i kombinovani tim Srbije, bez praktično kompletne prve ekipe, pokazao da ima snagu da se vraća iz velikog minusa...

Umjesto plus pet, Crna Gora je "skliznula" na plus jedan (9:8 poslije pogotka Gavrila Subotića), pa je dva minuta i 55 sekundi prije kraja izgledalo da Srbija ide ka cilju. A on je bio da, ako ne može da pobijedi, izgubi manjom razlikom od tri gola.

Tada je, ipak, proradio mladi Aleksa Ukropina, na 112 sekundi prije kraja zatresao mrežu za 10:8, a vrhunac uzbuđenja je viđen desetak sekundi prije kraja u pokušaju naše reprezentacije da krene u kontranapad.

Vladan Spaić je lukavo iznudio isključenje Save Ranđelovića, a bek Srbije je u želji da spriječi siguran gol protivnika "produžio" kontakt i natjerao sudiju da pokaže na peterac.

Tako je u junaka izrastao Draško Brguljan - šest sekundi prije kraja je matirao Dimitrija Rističevića za veliko slavlje na zatvorenom bazenu SC "Morača".

"Moramo da budemo zadovoljni, iako je došlo do pada krajem treće i početkom posljednje četvrtine. Bio je ovo duel dvije jake ekipe, Srbija je i u ovom sastavu veoma dobra i to se vidjelo. Moja partija? Srećan sam zbog datih golova, ali važna je pobjeda, nije bitno koji pojedinac je pogađao", rekao je Ukropina.

Crna Gora je tako na uzbudljiv način dobila ono što je možda zaslužila i ranije, ali ovako je slađe, pa je sada ostalo da dokaže da je bolja od Rumunije u posljednjem kolu i da se plasira među osam najboljih u Svjetskoj ligi.

"Počeli smo slabo, posebno u odbrani. Crna Gora je bila bolja i zasluženo je slavila. Analiziraćemo meč, bilo je dosta grešaka. Drago mi je što je otvoren i bazen u Podgorici, Crnoj Gori treba ovako nešto", istakao je srpski as Dušan Mandić, koji je ponikao u Primorcu.

Meč sa Rumunima, koje je Crna Gora u Budvi deklasirala sa 13:2, igra se u Oradei 10. aprila, a naš tim juri pobjedu od šest golova razlike...

Crna Gora - Srbija 11:8 (3:2, 4:2, 1:1, 3:3)

Podgorica - Bazen SC "Morača". Gledalaca: 594. Sudije: Vojvodin (Rusija), Teišido (Španija). Igrač više: Crna Gora 11 (2), Srbija 7 (3). Peterci: Crna Gora 2 (1).

Crna Gora: Lazović (12 odbrana), Brguljan 3, Banićević, Petković, Radović, Kriještorac, Drašković, Ukropina 3, Ivović 2, Mišić 2, Čučković, Spaić 1, Kandić.

Srbija: Rističević (šest odbrana i peterac), Mandić 2, V. Rašović, Ranđelović, Subotić 1, Lazić 2, Toholj, Drašović, Jakšić 1, Asanović, S. Rašović 1, Mitrović 1, Dobožanov.

