Aleks Ferguson hitno operisan, stanje ozbiljno

Legendarni trener Aleks Ferguson hitno je operisan večeras i njegovo stanje je veoma ozbiljno, javljaju engleski mediji.

U pitanju je operacija zbog krvarenja na mozgu, javio je BBC.

Ferguson je primljen u bolnicu u Mančesteru u "kritičnom stanju".

Iz Mančester junajteda je saopšteno da je operacija "bila veoma uspješna".

"Sada je potreban boravak na intezivnoj njezi, zbog pomoći u oporavku. Porodica moli za privatnost", navedeno je iz kluba.

Sir Alex Ferguson has undergone surgery today for a brain haemorrhage. The procedure has gone very well but he needs a period of intensive care to aid his recovery. His family request privacy in this matter.



Everyone at Manchester United sends our very best wishes. pic.twitter.com/SDoNzMwVEZ