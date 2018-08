Alison kao Grobelar, Reina i Minjole: Timski rad ključan da bi se sačuvala mreža

Golman Liverpula i reprezentacije Brazila, Alison Beker kazao je da je timski rad ključan da bi se sačuvala mreža.

Alison, ljetošnje pojačanje Liverpula koje je plaćeno 75 miliona eura u prva tri kola Premijer lige nije primio gol.

Nakon što su "redsi" u subotu u trećem kolu pobijedili Brajton sa 1:0, Alison je postao tek četvrti golman koji u dresu slavnog kluba u posljednjih 51 godinu nije primio gol na prva tri ligaška meča.

To je do sada uspjelo samo još Brusu Grobelaru, Pepeu Reini i Simonu Minjoleu.

U prvom kolu Liverpul je pobijedio Vest Hem sa 4:0, dok su u drugom bili bolji od Kristal Palasa - 2:0.

"Nadam se da ću nastaviti da pomažem timu, to je timski rad. Dajem svoj doprinos ali nisam najviše zaslužan što nismo primili gol. Naš napad je zaista dobar, ugodno mi je u klubu u sjajnom sam okruženju i svi idu ka istom pravcu - pobjedi. Pokazali smo za šta smo sposobni i nadam se da ćemo nastaviti tako. Premijer lga je vrlo teška, " kazao je Alison za klupski sajt.

Brazilski čuvar mreže je dobio ovacije od navijača kada je u subotu sjajnim potezom izbacio iz igre fudbalera Brajtona, Nokara.

JWPlayer video mesto

"Dajem sve od sebe da pomognem timu. Ako ponekad dođe do situacije gdje je potreban dribling, uradim to pažljivo. Može da bude rizično ali to je dio igre, mi smo tim koji igra sa loptom na zemlji. To je karakteristika tima. Greške mogu da se dogode ali radimo naporno tokom sedmice da bi sve korektno odradili na meču", poručio je Alison.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 0 (0 glasova)