Ana Ivanović i njena nova sportska strast: Sa teniskih terena na led

Ana Ivanović, nekada jedna od najboljih teniserki svijeta, osvajačica Rolan Garosa, uživa u životu nakon profesionalne karijere...

U Americi je, sa suprugom Bastijanom Švajnštajgerom, prati fudbal zbog njega, ali i druge sportove...

Sinoć je, tako, bila poseban gost na meču NHL lige i prvi put u životu uzela u ruke palicu za hokej, izvela početni udarac na meču Čikago Blekhouksa...

"Sada, kada sam završila tenisku karijeru, mogu da se posvetim mojoj pravoj sportskoj strasti - hokeju", napisala je na društvenim mrežama.

Now that I’ve retired from tennis I’m ready to move into my real passion as a professional hockey player 🤣 pic.twitter.com/x4I0efN05C