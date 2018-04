Analiza Željka Petrovića: Zidan i Klop - trenerski unikati

Prve polufinalne utakmice Lige šampiona ponudile su (ili samo potvrdile) dvije velike trenerske priče.

Na jednoj strani Zinedin Zidan, koji je doveo Real u predvorje trećeg uzastopnog finala Lige šampiona, možda i treće vezane titule prvaka Evrope, za samo tri godine samostalnog trenerskog mandata.

Na drugoj, Jirgen Klop, njemački čudotvorac, harizmatični trener Liverpula, koji je na putu da tim iz grada Bitlsa odvede u veliko finale, iako je njegov tim prije starta Lige šampiona bio tek na granici “top 10” najvećih favorita.

AUTORITET DONOŠENJA ODLUKA

"Zidan i Klop su dva fenomenalna primjera, ali dosta različita, spcifična na svoj način", kaže za “Vijesti” nekadašnji jugoslovenski reprezentativac Željko Petrović, bivši fudbaler Budućnosti, Sevilje, PSV Ajndhovena...

Foto: www.voetbal.nl

Izlizana fraza - pravi čovjek, na pravom mjestu - može savršeno da se upotrijebi i u Zidanovom i u Klopovom slučaju.

"Ako je pitanje čiji je posao teži, onda je to svakako Zidanov - nije lako voditi Real Madrid, nijedan u istoriji, a posebno ne ovaj, šampionski, sa toliko zvijezda u timu, igračkih veličina, različitih karaktera i taština u svlačionici", kaže Petrović.

Da bi se savršeno vodio Real, i da bi se savršeno vodio Liverpul, neophodni su drugačiji kvaliteti, različite trenerske “tehnike”.

"Iako ne mnogo iskusan na klupi, Zidan je čim je preuzeo Real imao startnu prednost - imao je autoritet, veličinu, koju je stekao još kao igrač. Kada vodite najveći klub na svijetu, najvažnije je da poradite na relacijama trener - igrač, koje su specifičnije nego u drugim klubovima. U Realu je to bitnije od taktičkih finesa ili načina na koji vodite treninge. Zidan je hrabrim odlukama dodatno učvrstio svoj autoritet, jer nije lako ostaviti Benzemu i Bejla na klupi u polufinalu Lige šampiona. To je taj, takozvani ‘autoritet donošenja odluka’, koji ima Zidan, miran i hladnokrvan na klupi, za razliku od nekih drugih trenera koji pokušavaju da ga steknu vikom i galamom, a ustvari ispadaju cirkusanti", navodi Željko Petrović.

Realov i Zidanov niz je veličanstven - dvije uzastopne titule Lige šampiona, te velika šansa za treće vezano finale, nakon trijumfa od 2:1 u Minhenu u prvoj polufinalnoj utakmici.

Foto: Reuters

"Ako Zidan treći put osvoji Ligu šampiona u tri godine, u ovakvoj konkurenciji, bio bi to nevjerovatan uspjeh. Ali, samo Zidan zna šta je sve morao da prođe i koliko ja zapravo teško voditi Real. Pa do prije samo dva mjeseca mediji su svaki dan pisali o njegovoj smjeni! Zamislite, osvojite dvije titule prvaka Evrope, a čitate i slušate da će možda da vas mijenjaju. Ali, tako je to u Realu, jedna sezona bez trofeja se ne prašta. Zidanov Real se očigledno mnogo komotnije osjeća u Ligi šampiona nego u domaćem prvenstvu, a rani gubitak titule u Španiji mu je pomogao da se skroz fokusira na Evropu, iako je to lako reći, a mnogo teže uraditi".

JIRGEN KLOP - NETIPIČNI NJEMAC

Željko Petrović, koji je sarađivao sa mnogim poznatim trenerima, bio je pomoćnik Gusu Hidinku, Diku Advokatu, Martinu Jolu, Avramu Grantu i Rudu Gulitu, zadivljen je i načinom na koji Jirgen Klop vodi Liverpul.

"To su romantične fudbalske priče, kakvih je sve manje, ali se ipak dešavaju", kaže Petrović.

"Daleko od toga da Liverpul nije veliki klub, daleko od toga da nije bogat, ali se takmiči sa mnogo bogatijim od sebe, i u prvenstvu Engleske, i u Ligi šampiona".

Takvo okruženje je kao prirodno za Jirgena Klopa, 50-godišnjaka iz grada Mercedesa, Štutgarta.

"On je i u Borusiji Dortmund pravio čuda, a nije imao pritisak, jer je protiv sebe imao super-moćni Bajern. Slično je i u Engleskoj - po novcu, po budžetu, i Mančester siti, i Mančester junajted, i Čelsi, i Arsenal su ispred Liverpula. On je u situaciji da se i treće ili četvrto mjesto u prvenstvu tretira kao uspjeh, a sve preko toga kao premija. E, to je idealno za jednog genijalca, kakav je Jirgen Klop, kome treba dati vremena, kome ne treba svakodnevni pritisak", kaže Petrović, bivši trener Boaviste, RKC Valvijka, Urave reds i Den Haga.

"Klop ne spada u tradicionalne njemačke trenere. Autoritet stiče ‘mozgom’, znanjem, specifičnom relacijom sa igračima, ali i humorom. Njegov humor me podsjeća na neke naše ljude i prostore - možda i nije slučajno što mu je Željko Buvač iz Bosne i Hercegovine pomoćnik toliko godina. Vi samo iz Klopovih intervjua, konferencija za novinade, možete dovoljno da naučite", kaže Petrović na kraju.

Real protiv Liverpula u finalu - treba sačekati revanše

Da li će se na Olimpijskom stadionu u Kijevu, 26. maja, sastati Real Madrid i Liverpul?

"Treba sačekati revanše, jer mnogi primjeri svjedoče da nijedna prednost ne mora da bude garancija", smatra Petrović.

Real je iz Minhena donio u Madrid pobjedu od 2:1, Liverpul putuje u Rim sa naizgled, velikih 5:2.

Foto: Reuters

"Real je i prošle godine dobio u Minhenu 2:1, a u revanšu je prošao uz pomoć sudija. Liverpul je, s druge strane, psihološki vratio Romu u ovaj dvomeč, sa dva gola koja je primio u finišu. Roma sada vjeruje, a zašto i da ne vjeruje kada je pobijedila Barselonu sa 3:0".

Ako, ipak, dođe do finala Real - Liverpul, Petrović daje prednost aktuelnom prvaku Evrope.

"U jednoj utakmici je sve moguće, to je psihologija, to su momenti, a ekipa koja je dva puta pobijedila Mančester siti u finalu, može svakog da pobijedi! Ipak, na strani Reala bi bilo iskustvo igranja takvih utakmica, a to je neprocjenjivo".

Polufinalni mečevi Lige šampiona su potvrda kako se i na najvećem nivou prave kardinalne greške, ističe Petrović.

"Utakmica Real - Bajern je po kvalitetu bila daleko od onoga što se očekuje od timova top nivoa i polufinala Lige šampiona, ali je u današnjem fudbalu to možda i normalno - jednostavno je nehumano da igrači odigraju toliko utakmica tokom godine, u prvenstvu, Ligi šampiona, raznim kupovima, u reprezentaciji. Onda nije ni čudo da Kristijano Ronaldo bude neprimjetan u polufinalu", kaže Petrović.

Velika greška koju je napravio Bajernov bek Rafinja kod drugog gola Reala je takođe slikovita.

"I pored svega, čudno je da na tom nivou neko napravi takvu grešku. Ona je još veća kada protiv sebe imate Real - da je Rafinja onako pogriješio protiv Frajburga, vjerovatno ne bi bio gol, a Real te sa dva pasa surovo kazni".

Ocijeni: 1 2 3 4 5 2 (1 glasova)