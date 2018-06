Argentina ostala bez veziste Vest Hema, Ikardi na čekanju

Argentina će morati da mijenja sastav za Rusiju.

Manuel Lansini, ofanzivni vezista Vest Hema, doživio je tešku povredu, pokidao ligamente koljena, pa je otpao sa spiska nacionalnog tima, a predstoji mu duža pauza.

Horhe Sampaoli ima pravo da pozove novog igrača, a čeka se njegova odluka.

West Ham's Argentina midfielder Manuel Lanzini has been ruled out of the World Cup after suffering a ruptured anterior knee ligament injury in training.



