Argentina sprema dosad neviđenu mundijalsku taktiku

Argentina će u Rusiju po titulu svjetskog prvaka ići s nikad ofanzivnijom formacijom.

Selektor Horhe Sampaoli ne odustaje od eksperimenta s petoricom napadača u formaciji 2-3-3-2 kada njegova ekipa ima loptu, piše Index.

Sampaoli : '' We're going to play 2-3-3-2 ''



Three types of 2-3-3-2 positional play !@Argentina @SampaoliOficial @FIFAWorldCup #Sampaoli pic.twitter.com/quokLt9gxB