Argentinski tandem: Lautaro Martines došao u Inter

Inter je proslavio plasman u Ligu šampiona poslije šest godina prvim transferom za narednu sezonu.

Lautaro Martines, napadač argentinskog Rasinga, stigao je u Milano, na medicinske preglede i potpis ugovora sa "nerazurima".

Lautaro (20) je jedan od najtalentovanijih "gauočosa", predvodnik novog talasa, mladić koji je prošao sve selekcije i debtivao sa seniorsku reprezentaciju.

Njegovim dolaskom Inter želi da formira argentinski tandem u napadu, jer će, po svemu sudeći, Mauro Ikardi ostati na "Meaci".

Lautaro Martinez just arrived in Milano...tomorrow his medical with Inter



📽️ @FcInterNewsit pic.twitter.com/xX5BRvvYwB