Arsenal drugi u Jadranskoj ligi, Cetinje peto

Ragbi klub Arsenal Porto Montenegro osvojio je drugo, a RK Cetinje peto mjesto u regionalnoj Jadranskoj ligi, čije je posljednji turnir odigran proteklog vikenda u Mostaru.

Prije ovog turnira Arsenal je zaostajao četiri boda sa Makarskom, zbog čega mu je trebao ubjedljiv trijumf u Mostaru. Tivćani su na turniru u utakmicama u grupi dobili Cetinje 17:5, kao i domaći mostarski Herceg sa 40:0, dok su u polufinalu savladali Neretvu iz Metkovića sa 36:0.

U finalu, i pored početnog vođstva, nijesu savladali glavnog konkurenta ekipu Makarske, koja je pobjedila sa 21:14.

Cetinje je u grupi pobjedilo Herceg sa 22:10 i izgubilo od Arsenala sa 5:17. U polufinalnoj utakmici Cetinjani su igrali sa Makarskom kojoj je ta pobjeda trebala za prolazak, ali i osvajanje potrebnih bodova da bi osigurala prvo mjesto na prvenstvu.

Cetinjani prvi odlaze do eseja i vođstva od 5:0, Makarska kasnije izjednačava. Tada dolazi do nekoliko spornih odluka sudija na štetu Cetinja. Nakon što isti igrač Makarske ponavlja grubi start i povrijeđuje mladog igrača Cetinja, i to ponovo prolazi bez kartona od sudije. Cetinjani iz protesta napuštaju utakmicu i ona se registruje službeno 20:0 za Makarsku.

U konačnom plasmanu klubova, nakon završenih svih pet kola Jadranske lige za sezonu 2018, Makarska je prva, Arsenal drugi, a po 30 bodova imala su čak tri kluba, ali zbog esej razlike treće mjesto je osvojio Herceg, četvrto Invictus iz Dubrovnika, a Cetinje peto.

Na posljednjem šestom mjestu je Neretva iz Metkovića.

