Arsenal ima dva kandidata za Vengerovog nasljednika

Čelnici Arsenala žele da Masimilijano Alegri ili Luis Enrike naslijede Arsena Vengera, koji nakon 22 godine napušta londonski klub, javlja dobro obaviješteni "Skaj".

Sa njima dvojicom biće obavljeni razgovori u najskorijem roku, nakon čega će biti jasno da li su Italijan i Španac raspoloženi da dođu na "Emirejts".

Alegri ima još dvije godine ugovora sa Juventusom, dok je Luis Enrike, nakon odlaska iz Barselone, uzeo godinu odmora.

Sky sources: Arsenal want Massimiliano Allegri or Luis Enrique to be their next manager but both have concerns about taking the job.



https://t.co/zUsndUvzLO