Arsenal u top formi, Čelsi se ne zaustavlja, pogodio i Morata

Unai Emeri se, izgleda, prilagodio Premijer ligi, a njegov Arsenal igra sve bolje.

"Tobdžije" su ostvarile šestu pobjedu u nizu, u velikom stilu slavile protiv Fulama u gostima - 5:1.

Domaćin se držao u prvom poluvremenu, nakon što je Širle odgovorio na gol Lakazeta.

Nakon 1:1 na pauzi, uslijedila je furija gostiju - još jednom Lakazet, dva puta Obamejang i Ramzi donijeli su ubjedljivu pobjedu svom timu.

Sa druge strane, Slaviša Jokanović, trener Fulama, mogao bi i da ostane bez posla...

Ćelsi je nezadrživ - "plavci" su na gostovanju savladali Sautempton 3:0 i nastavili niz sjajnih rezultata.

A moglo je sve da bude drugačije da je pri rezultatu 0:0 Ings realizovao sjajnu šansu. Ipak, pucao je preko gola a kazna je stigla u 30 minutu.

Barkli je asistirao Azaru, a Belgijanac matirao golamana domaćih Mekartija i postigao osmi pogodak ove sezone u dresu tima iz Londona (sedam u prvenstvu i jedan u Liga kupu).

Na 2:0 povisio je Ros Barkli u 57. minutu.

Konačan rezultat postavio je Alvaro Morata, u prvom minutu sudijske nadoknade - nakon gola protiv MOL Vidija u Ligi Evrope u četvrtak, Španac je i danas zatresao mrežu i nagovijestio povratak na veliku scenu.

Inače, gol Morate je pokazatelj kako Čelsi igra ove sezone i kako funkcioniše Sarijeva fudbalska filozofija - prije gola Španca, igrači Čelsija su razmijenili čak 31 pas!

31 - There were 31 passes made in the build-up to Alvaro Morata's goal for Chelsea against Southampton; the most of any goal in the Premier League this season. Slick. pic.twitter.com/1qWPuNkFJ3