Azijske igre, posljednja nada za Heung-Min Sona

Prije nekoliko dana, košarkaš Klivlend Kavalirsa Džordan Klarkson se u emotivnom pismu svojim „braći i sestrama Filipincima“ izvinio što neće moći da nastupi na Azijskim igrama u Indoneziji, jer po pravilima NBA nema pravo da igra na takmičenjima koje ne organizuje FIBA.

Ni FIFA ne može da obaveže klubove da puste igrače na to takmičenje, ali je Totenhem veoma rado ustupio reprezentaciji Južne Koreje jednog od svojih najbitnijih igrača, Heung-Min Sona. Londonski klub je odlučio da se na nekoliko sedmica oprosti od bivšeg igrača Bajer Leverkuzena, kako ga ne bi izgubio na dvije godine.

U čemu je stvar? Svi Južnokoreanci su obavezni da do 28. godine odluže vojni rok, koji traje od 20 do 24 mjeseca. Vrhunski sportisti mogu da budu oslobođeni, ali samo ako ispune određene uslove.

Son je imao šansu na Mundijalu u Rusiji, ali je njegova selekcija ispala u grupnoj fazi, a morala je da stigne do osmine finala. Zbog toga je 26-godišnji ofanzivac Totenhema neutješno i plakao nakon pobjede nad Njemačkom, koja nije bila dovoljna za nokaut fazu.

Do njegovog 28. rođendana je ostala samo još jedna šansa za izbjegavanje vojnog roka, a to su baš Azijske igre u Džakarti i Palembangu. Da bi dobio otpust, mora da osvoji zlato, ali upozorava da to neće biti nimalo lako.

„Cilj je, naravno, zlato, ali je dug put do finala. Pobijedili smo Njemačku na Mundijalu kada to niko nije očekivao, zato sada mi moramo da budemo spremni da spriječimo iznenađenja u Indoneziji. Ako ne budemo dali maksimum u svakom meču, biće veoma teško“, rekao je Son za britanski „Dejli mejl“.

Koreja je odlično počela nastup na Azijskim igrama, jer je danas pobijedila Bahrein sa 6:0, iako as Totenhema nije nastupio zbog kasnijeg dolaska.

Ali, do toliko željenog zlata je još mnogo posla - dvije utakmice u grupi, pa onda nokaut faza, koja kreće već od osmine finala. Najveći rival Koreancima za zlato bi trebalo da bude Uzbekistan, a šansu vrebaju i Japan, Sjeverna Koreja...

