Žrijeb Lige šampiona ponovo je spojio fudbalere Bajerna i Reala, a jedan "autsajder" igraće u finalu, Liverpul ili Roma.

Bajern - Real

Liverpul - Roma

Real i Bajern igrali su prošle sezone u četvrtfinalu i madridski tim je prošao dalje, na kontroverzan način. Slavio je 2:1 u Minhenu, a zatim 4:2 u Madridu u produžecima, uz priličnu pomoć sudija.

Dva giganta do sada su odigrala 24 meča na evropskoj sceni, a skor je identičan - po 11 pobjeda, uz dva remija.

Liverpul i Roma vratiće sjećanja na 1984. godinu, kada su na Olimpiku igrali finale tadašnjeg Kupa šampiona, u kome su "redsi" slavili nakon penala 4:2 (1:1 je bilo u regularnom dijelu meča).

Polufinalni dueli su 24. i 25. aprila, a revanši 1. i 2. maja.

Finale je 26. maja na Olimpijskom stadionu u Kijevu.

The official result of the #UCLdraw!@FCBayern v @realmadrid @LFC v @OfficialASRoma



🏆 Who will reach the final in Kyiv? pic.twitter.com/fHyjIPresp