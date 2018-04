Bajeru derbi za vrh, HSV i Keln polako pakuju kofere

Nekadašnji njemački fudbalski gigant, Hamburger, na pragu je prve selidbe u niži rang. HSV je danas izgubio na gostovanju Hofenhajmu, pa je uz utakmicu više ostao na pet bodova od mjesta koje vodi u baraž.

I Keln je izgubio, pa je ostao na začelju sa šest bodova manje od zone baraža na kojem je Majnc, koji će u ponedjeljak zatvoriti 30. kolo.

A u derbiju za vrh i mjesta u Ligi šampiona, Bajer je nadigrao Ajntraht, pa će kolo završiti na četvrtom mjestu, jer Lajpcig koji igra sjutra ima pet bodova manje. No, ni Hofenhajm ne odsustaje, pošto je današnjom pobjedom i on došao do 46 bodova na četiri kola prije kraja.

Байер – Айнтрахт | Обзор матча от ФУТБОЛЬНЫЕ ОБЗОРЫ на Rutube.

Bajern koji zatvara današnji dan u Bundesligi, već je odbranio titulu.

Rezultati:

Bajer - Ajntraht 4:1 (Brandt 20, Foland 71, 77, 88 - Fabijan 23)

Herta - Keln 2:1 (Selke 49, 53 - Bitenkur 29)

Hofenhajm - Hamburger 2:0 (Gnabri 18, Šalai 27)

Štutgart - Hanover 1:1 (Tomi 53 - Fulkrug 90+1)

Bajern -Borusija M (18,30 h)

