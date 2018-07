Barselona dovela Francuza koji ne igra na Mundijalu

Kao što je sinoć i najavljeno, Barselona je danas završila transfer Klemena Lenglea iz Sevilje.

Defanzivac dolazi na "Nou kamp" za 35 miliona eura.

👀 All the details about the new @FCBarcelona player, @clement_lenglet

⚽️ #EnjoyLenglet

😃 #EnjoyBarçahttps://t.co/qb55fIVloT