Barselona se odriče Ronaldinja zbog političkih stavova

Čelnici Barselone planiraju da oduzmu status ambasadora kluba legendama Ronaldinju i Rivaldu, zbog njihovih političkih stavova.

Na Ronaldinja su posebno ljuti, jer je fudbalski mađioničar aktivno uključen u kampanju kandidata za predsjednika Brazila Žaira Bolsonara, koji je poznat po desničarskim, pa i rasističkim, stavovima i koje iznosi tokom kampanje.

Čelnici Barse smatraju da su takvi stavovi u suprotnosti sa stavovima koje promoviše klub i koje bi trebalo da zastupaju i ambasadori, posebno tako uticajni kao što je Ronaldinjo.

Ronaldinjo je više puta tokom predsjedničke kampanje pozivao da se da glas Bolsonaru, koji će učestvovati u drugom krugu predsjedničkih izbora, 28. oktobra. Njegov konkurent je Fernando Hadad.

Barselona se, tvrde katalonski mediji, već distancirala od Ronaldinja, koji sve manje učestvuje u promotivnim aktivnostima kluba...

