Barselona želi da promijeni grb, pogledajte novo rješenje

Fudbalski klub Barselona predložio je redizajn svog grba, sa željom da se "prilagode zahtjevima savremenog doba".

Predlog je potrebno da prihvate i članovi Skupštine katalonskog giganta.

Grb Barselone je redovno modifikovan od 1899. godine.

U klubu ističu da novi grb mora biti prilagođen novim digitalnim potrebama i da aktuelno rješenje ne nudi nikakve garancije da će biti tačno reprodukovan u svim medijima.

The updated crest:

✅ The shape is kept intact.

✅ The FCB acronym disappears.

✅ The internal black lines disappear.

✅ More homogeneous, more harmonious, and brighter.

✅ To be applied beginning with the 2019/20 season. pic.twitter.com/xIurAqtF8l