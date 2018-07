Bazel otpustio trenera poslije dvije utakmice

Iz Švajcarske stiže vijest koja je mnogo karakterističnija za naš fudbal, nego za njihov - trener Bazela je otpušten poslije samo dvije utakmice u sezoni!

Dugogodišnji šampion, koji je prošle sezone izgubio titulu od Jang bojsa, poražen je startu prvenstva od Sent Galena, a potom i od PAOK-a u Solunu u 2. kolu kvalifikacija za Ligu šampiona (oba puta po 1:2).

Kako su i prije toga izgubljeni prijateljski mečevi od Vulverhemptona (1:2), Araua (1:4) i Fejnorda (1:2), uprava kluba za “Zankt Jakob parka” je odlučila da otpusti Rafaela Vikija.

FC Basel 1893 can announce, that head coach Raphael Wicky has been relieved of his duties. More info to follow shortly. #FCBasel1893 pic.twitter.com/3RHM59QaL0

On je na klupi proveo samo tri mjeseca, jer je u trenera prvog tima a klupe omladinaca prekomandovan u aprilu. Titula je već bila izgubljena, a na kraju je Jang bojs imao čak 15 bodova više.

Mediji za posrtanje Bazela krive i sportskog direktora Marka Štrelera, jer nije napravio ekipu koja bi mogla da se bori za visoke ambicije.

Vikija je naslijedio doskorašnji trener U18 tima Bazela, legenda švajcarskog budbala Aleks Fraj, koji će uz pomoć Marka Šelibauma voditi tim do dolaska novog šefa stručnog štaba.

Alex Frei, current U18-coach, and Marco Schällibaum will take over as interim solution until a new head coach has been chosen. #FCBasel1893 pic.twitter.com/V6SNN44GDU